何小鹏回应丰田掌门人炮轰电动汽车：想到诺基亚

IT之家 12 月 21 日消息 在 12 月 17 日日本汽车工业协会的年终新闻记者会上，丰田汽车掌门人丰田章男炮轰电动汽车，称电动车已被过度炒作，制造的电动车越多，日本国的电能主要是燃烧煤炭和天然气所供给的，当产生越多的电动车，其所需的电能也将越大，从而使得二氧化碳排放就更加严重。

他还指出，如果所有汽车都是电力驱动，不仅日本到夏天将出现电力短缺，而且汽车行业目前的商业模式将崩溃，造成数百万个工作岗位的流失。同时，还要面对不断为电动车全面转型的基础设施投入约 14 万亿元至 37 万亿日元（8821 亿至 2.33 万亿人民币）。

对此，小鹏汽车董事长何小鹏今日在微博回应章男的说法称：“2014 年 4 月 25 日，微软宣布对诺基亚的收购正式完成，当诺基亚现任 CEO 约玛奥利拉在记者招待会上公布同意微软收购时，最后他说了一句话，'我们并没有做错什么，但不知为什么我们输了。' 说完，连同他在内的几十名诺基亚高管情不自禁的落泪。”

IT之家了解到，包括日本、英国、法国等在内二十余个国家政府早已将在 21 世纪 30 年代禁售燃油车提上议程。目前，特斯拉的估值已超日本七家汽车制造商估值的总和。