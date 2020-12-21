Steam 公布秋季特卖数据，同时在线人数达 2400 万

IT之家12月21日消息 Steam 官方于 12 月 19 日公布了 2020 年秋季特卖活动的回顾。Steam 表示，今年的秋季特卖就开发者和发行商的收入而言，是有史以来最盛大的一次。本次特卖时间从北京时间 11 月 26 日持续至 12 月 2 日凌晨，时间横跨北美地区的黑色星期五活动。

从玩家人数上看，有超过一百万名玩家首次在 Steam 上购买了游戏，或者进行了小额交易，比去年同期增长了 33%。同时在线玩家数量峰值达到近 2400 万人，比去年同期增长 41%。

从游戏交易金额上看，Steam 秋季特卖相在所有收入基准均实现全面增加，今年有更多游戏取得成功。Steam 表示，“我们做了大量工作，以纳入个性化推荐并扩展顾客参与特卖活动的方式。今年新引入的类型中心让顾客能更轻松地深入探索有趣的游戏子类别。”

此外，本次特卖活动推出的 Steam 大奖活动，有 530 万名玩家投票，提交了了超过 3000 万份提名，参与度广泛。Steam 表示，在统计完各项提名总数后，每个类别的前五名入围作品会进入于冬季特卖期间举行的最终投票阶段。

关于反馈方面，今年有超过 160 万顾客通过给喜爱的游戏撰写评价而解锁了一个徽章等级，注入了大量针对热门、冷门游戏的积极推荐。

IT之家了解到，Steam 2020 年冬季特卖活动将于 12 月 22 日~ 2021 年 1 月 5 日开启。