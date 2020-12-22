马斯克：其他品牌电动汽车正在使用特斯拉 Supercharger

据报道，特斯拉的 Supercharger 超级充电桩网络似乎很快即将支持其他汽车制造商所生产的电动汽车。该公司首席执行官埃隆 · 马斯克在 Twitter 上表示，虽然他们在这方面暂时很低调，但是该公司的超级充电桩网络正在向其他品牌的电动汽车开放。

有粉丝在 Twitter 上询问马斯克是否会向其他品牌的电动汽车开放超级充电桩，对此马斯克回复称：“它们已经开始开放了，不过现在还很低调。特斯拉超级充电桩正在被其他电动汽车所使用。”不出所料，马斯克的这个表态立即引发了电动汽车界的许多猜测。

在此之前，马斯克曾多次谈到向其他电动汽车制造商开放超级充电网络的问题。早在 2015 年，马斯克就曾强调，特斯拉并没有独占超级充电网络的计划。马斯克表示，只要其他汽车制造商愿意推出能够匹配超级充电桩功率的车辆，他们就可以使用特斯拉的超级充电桩。此外，其他车企还必要愿意支付车辆充电所产生的费用。

马斯克在当时指出，特斯拉已经与一些其他汽车制造商就使用该公司的超级充电桩网络进行了谈判。然而自此之后，这一计划似乎陷入了停滞。对于是否允许其他车企使用其超级充电网络，特斯拉开始保持沉默，尽管其他一些电动汽车生产商明确表示希望使用特斯拉的充电桩，例如 Bollinger Motors。在欧洲，也有人发现一些其他品牌的电动汽车正在使用特斯拉超级充电桩。但是，特斯拉官方并未宣布与任何其他车企达成合作。

考虑到特斯拉的使命是加速电动汽车的普及，因此将其超级充电桩共享给其他车企所生产的车辆，应该会是一个很好的计划。特斯拉超级充电桩覆盖范围很广，特斯拉车主在全美许多地方都能找到充电桩。在美国等国家中，特斯拉超级充电桩也是最稳定的充电网络之一，可以让电动汽车车主进行长途出行。如果特斯拉将其网络开放给其他汽车制造商和其他电动汽车，那么此举将有助于降低车主的里程焦虑，让长途可持续交通很快成为常态。