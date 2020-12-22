消息称苹果研发汽车，雷达传感器公司 Luminar 股价迎来飙升

据报道，周一，两家制造激光雷达传感器的公司股价迎来飙升。其中，Velodyne 股价周一上涨近 23%，Luminar 上涨超过 27%。此前曾有媒体报道，苹果公司正在研发一款汽车，预计 2024 年上市。

激光雷达是自动驾驶汽车的核心组件，它可以帮助汽车的计算机拍摄周围世界的三维图像。这些传感器通过一种类似于雷达的过程来测量物体的距离或速度，它们将激光反射到物体上，当光线返回时，传感器可以计算出物体的距离以及物体是否在移动。

Alphabet 旗下的 Waymo 和通用汽车（GM）旗下的 Cruise 等自动驾驶汽车公司在其自动驾驶系统中大量使用了激光雷达。据报道，苹果公司已经决定在其自动驾驶系统中与一些外部合作伙伴联手，其中就包括激光雷达传感器。

然而，目前尚不清楚苹果公司未来的激光雷达供应商，苹果也有可能最终决定使用自己设计的激光雷达传感器。新款 iPhone 和 iPad 都在摄像头模块中配备了由苹果设计的激光雷达传感器，不过该传感器可能需要经过改装才能在车辆上使用。

苹果拒绝就此事置评。

目前，苹果公司已经在加州测试了一款自动驾驶汽车，由一名安全驾驶员完成驾驶。这款车的早期版本在顶部安装了肉眼可见的激光雷达传感器，但在加州街道上发现的后续版本将传感器隐藏在一个外壳内部。苹果公司还运营着一个车队，为苹果地图（Apple Maps）捕捉街道图像，这些车辆也配备了激光雷达传感器。

最近一股围绕电动汽车和自动驾驶汽车的热潮推高了该行业的股价。截至周一收盘，特斯拉的股票今年迄今已上涨 655%。

激光雷达公司也从投资者的兴奋情绪中获益了。9 月份，Velodyne 通过 SPAC 上市。当时，该公司表示，2019 年营收为 1.014 亿美元，净亏损 6720 万美元。去年 11 月，Velodyne 公司表示，最近一个季度售出了 2235 部传感器，平均售价为 5600 美元。

Luminar 在本月早些时候通过 SPAC 上市，自那以来股价已经上涨了 172%。它是一家专注于技术开发的小公司，2019 年营收 1260 万美元，亏损了 9470 万美元。