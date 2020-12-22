第三季度苹果 Mac 市场份额提升：营收上涨 50%

据报道，2020 年第三季度，苹果 Mac 营收同比增长 50%。受在家工作或远程学习趋势的推动，第三季度中全球 PC 出货量同比增长了 18%。

高盛分析师罗德 · 霍尔（Rod Hall）在一份发给投资人的报告中表示，苹果 Mac 产品的营收同比提升了 50%。在推出了搭载 M1 芯片的 Mac 电脑之后，苹果这部分营收有可能进一步提升，使用了新款芯片的 Mac 将会拥有更强大的处理能力。

霍尔指出，第三季度 PC 制造商的整体出货量同比提升了 18%，合计为 8180 万台，比高盛此前的预期高出了 11%。其中，消费类 PC 出货量同比增长了 33%，而商用 PC 出货量增长幅度为 6%，两个领域的出货量都超出了高盛的预期。

PC 市场的平均售价达到了 764 美元，与去年同期相比提高了 3%。全球 PC 总营收为 625 亿美元，比高盛的预期高出了 14%。

霍尔预计，随着全球新冠病毒疫情封锁的持续，PC 市场的强势表现将至少持续到 2020 年第四季度，也有可能持续到 2021 年第一季度。

与 2019 年相比，台式机的销量有所降低，跌幅为 18%。而笔记本电脑的销量则迎来了明显增长，与去年第三季度相比提升了 36%，比高盛此前的预期高出了 16%。

联想重回 PC 制造商首位，而戴尔和惠普的份额均有所下降，第三季度，苹果的市场份额有所提升。

2020 年，PC 市场连续第二年实现增长，但是在霍尔看来，从长远来看，PC 市场最多只能用 “平淡”来形容。

这位分析师表示：“虽然近期需求迹象强劲，但是我们对 PC 需求依然持谨慎态度。展望 2021 财年，因为疫情驱动的换机潮将开始减弱，市场环境将会变得更加困难。”

由于无法外出旅游，大量消费者将可支配收入投向了家庭休闲领域，导致 PC 销量迎来了明显提升，但是霍尔认为，这种趋势不会持续太长时间。他写道：“随着疫苗的面世，推动 2021 年的重新开放，我们认为，这一转变可能很快就会朝着另一个方向发展，从而导致在明年年中的时候，PC 需求开始遇到压力。”