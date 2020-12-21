苹果可能与纬创公司共同承担印度工人暴动的责任

IT之家 12 月 21 日消息 根据印度法律规定，苹果不仅可能被迫分享关于纬创工厂工人暴动原因的调查结果，还可能被要求至少承担部分损害赔偿和劳工侵权责任。

在印度纳拉萨普拉的纬创工厂发生工人骚乱后，预计邦政府当局将要求苹果提供调查的细节。根据印度法律，苹果是一个承包商，是雇主，因此政府可以要求苹果和纬创公司做出解释。

据《经济时报》报道，未具名的消息人士称，卡纳塔克邦政府可能会让苹果成为其调查的一方。“苹果可能会被要求与劳动部门 / 法院分享其调查的细节，” 一位消息人士告诉该出版物。

另据《经济时报》报道，法律专家表示，当局可以像纬创一样追究苹果的责任。“根据 1970 年的《合同劳动 (管理和废除)法》，”一位法律人士说，“承包商负责支付工资，而原则雇主最终要为此负责。”

卡纳塔克邦政府尚未就是否会追究苹果公司的责任发表评论，但它已发布报告称，纬创剥削了其工人。苹果已经对纬创进行了 “察看”，纬创将不会接到新的订单。

这对纬创来说是一个重大打击，因为这意味着该公司很可能达不到获得政府奖励资格所需的生产水平。

12 月 11 日晚印度纳拉萨普拉的纬创工厂发生骚乱，事件的起因是，据称工人没有得到 iPhone 组装公司承诺的工资。据说约有 2000 名员工在现场造成财产破坏，并放火烧毁车辆。最初纬创声称造成了 5600 万美元的损失，但后来纬创公司将这一数字下调至 350 万至 700 万美元之间。

IT之家了解到，苹果停止了纬创工厂的生产，并开始了自己的调查。“我们有团队在当地，”苹果说，“[我们]已经立即在纬创的 Narasapura 工厂展开了详细的调查。”