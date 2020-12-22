EFF 支持苹果，抨击 Facebook 对 iOS 14 隐私功能的批评是 “可笑的”

IT之家12月22日消息 外媒 9to5 Mac 报道，Facebook 在上周公开批评苹果计划在 2021 年初在 iOS 14 中增加新的隐私标签功能。虽然 Facebook 抨击了苹果的修改计划，但电子前沿基金会（EFF）现在已经站到苹果一边，称 Facebook 的批评 “可笑”。

IT之家此前报道，2021 年，苹果将推出一项新的 App Store 应用追踪透明度功能，该功能要求开发商在跨其他应用和网站追踪用户之前，必须得到用户的许可。该功能最初计划在今年秋季 iOS 14 上发布，但苹果将推出时间推迟到 2021 年初，以给开发者更多的时间来规划。

随着应用追踪透明功能发布的临近，Facebook 对苹果进行了一场公开的公关战。Facebook 表示，新变化将损害小企业，影响企业接触新客户的能力。而苹果则表示，该功能不会要求 Facebook 改变追踪用户的方式，只是需要寻求许可。

电子前沿基金会（Electronic Frontier Foundation，简称 EFF）表示，Facebook 的说法并不尽然。

“Facebook 最近发起了一个活动，宣传自己是小企业的保护者。这是 Facebook 试图转移对其反竞争行为和隐私问题不良记录注意力的可笑尝试，因为它试图破坏来自苹果的支持隐私的变化，这对 Facebook 的业务不利。 要求追踪者在整个互联网上跟踪用户之前征得同意应该是明显的基线，我们为苹果的这一改变鼓掌。但是，Facebook 通过让应用程序在一系列阴暗的第三方公司之间出售和分享用户数据，围绕着追踪用户所做的一切这一概念建立了庞大的帝国，它希望用户和政策制定者相信不是这样。”

对于 Facebook 认为小企业将受到影响的说法，EFF 表示，这种说法 “与事实相差甚远”。

“Facebook 在本案中宣传自己是在保护小企业，而这离事实再远不过。Facebook 将他们逼迫在被迫偷偷摸摸、不利于自己发展客户的窘况下。不能是以牺牲自己用户的隐私和控制权为代价来捍卫这个破碎的系统。”

最后，EFF 呼吁谷歌跟随苹果的脚步。

总得来说，应用追踪透明功能是苹果隐私迈出的一大步。当一家公司为用户做了正确的事情时，EFF 会和它站在一起，就像我们会对做错事的公司下狠手一样。在这里，苹果是对的，Facebook 是错的。下一步。安卓系统也应该采取同样的保护措施，现在就需要看谷歌的行动了。