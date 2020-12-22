官宣：小米 11 将于 12 月 28 日正式发布，2021 轻装上阵

IT之家12月22日消息 小米方面今日正式宣布，小米全新高端之作——小米 11，将于 12 月 28 日正式发布。

小米 11 系列是小米数字旗舰之作，性能无需多说，但官方这句 Slogan 颇耐人寻味，或预示小米 11 将在机身重量控制上有所突破，也有可能是将推出新款 Lite 版本，或其他某些符合“轻”的特性。

IT之家曾报道，小米一众高管和官方账号昨日总结了小米 10 系列的成绩，并预热小米 11 即将到来。

根据此前曝光的消息，小米 11 系列至少将包括小米 11 和小米 11 Pro 两个版本，继续采用挖孔全面屏方案，其中小米 11 为双曲面屏，而小米 11 Pro 为 2K 四曲面屏，均将支持 120Hz 刷新率，支持原生 10bit 色深显示。

从网传的小米 11 真机照来看，小米 11 基础版（下图为 @BenGeskin 所曝渲染图）采用了蓝色渐变色后壳，后置摄像头布局为方形设计，带有两个大的传感器和一个位于 LED 灯上方的小传感器。

其他方面，小米 11 采用的是小方形的矩阵 2+1 三摄设计，小米 11 Pro 则有望采用横向矩阵相机设计。此外，小米 11 Pro 有望支持百瓦级超级快充，参考此前小米 10 至尊版的规格预计小米 11 Pro 同样为 120W 快充。

关于小米 11 的性能，该机今日已现身 Geekbench，搭载高通本月宣发的骁龙 888 芯片，拥有12GB 运存，运行安卓 11，单核1135 分多核 3790 分，性能可达高通官方标准。

此外，@毒蛇数码 今日还放出了一份关于该机的 sku 图表，显示小米 11 将提供素皮版和特别版，拥有蓝色、白色和紫色等配色，存储规格则包括8+128GB、12+256GB 两种规格，不排除小米方面有意为小米 11 Pro 单独开一场发布会的可能。