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半官宣，小米 11 轻装上阵：12 月 28 日 19:30 见

2020/12/22 7:31:57 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家12月22日消息 小米今日在小米商城上架了小米 11 的宣传活动，页面显示 “2020 收官之作，新老朋友齐聚小米科技园参与年度米粉聚会”也就是 12 月 28 日，在米粉时间安排表上明确标注了小米 11 系列发布会时间 19:30。

此外，在小米有品等页面直接标注了小米 11 系列将于 28 日发布，距小米 11 系列发布会还有 6 天，可通过邀请好友抢 F 码。

IT之家曾报道，小米一众高管和官方账号昨日总结了小米 10 系列的成绩，并暗示小米  11 即将到来。

根据此前曝光的消息，小米 11 系列将提供小米 11 和小米 11 Pro 至少提供两个版本，继续采用挖孔全面屏方案，其中小米 11 为双曲面屏，而小米 11 Pro 为 2K 四曲面屏，均将支持 120Hz 刷新率，支持原生 10bit 色深显示。

从网传的小米 11 真机照来看，小米 11 基础版采用了蓝色渐变色后壳，后置摄像头布局为方形设计，带有两个大的传感器和一个位于 LED 灯上方的小传感器。

其他方面，小米 11 采用的是小方形的矩阵 2+1 三摄设计，小米 11 Pro 则有望采用横向矩阵相机设计。此外，小米 11 Pro 有望支持百瓦级超级快充，参考此前小米 10 至尊版的规格预计小米 11 Pro 同样为 120W 快充。

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关键词：小米

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