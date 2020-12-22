vivo 预热 X60 系列，第二代微云台加持，感觉来了，想拍就拍

IT之家12月22日消息 vivo 方面上周正式公布了 vivo X60 系列新机并表示将于 12 月 29 日发布。vivo X60 系列主打第二代微云台以及蔡司光学镜头，将全球首发三星 5nm 工艺 Exynos 1080 芯片和 OriginOS 操作系统。

vivo X60 系列相机镜头由 vivo、蔡司联合研发，主打蔡司光学镜头，微云台黑光夜视 2.0，采用 vivo 第二代微云台。vivo方面今日为该系列机型作预热宣传，重点表现了vivo X60系列的第二代微云台的“稳”，号称“感觉来了，想拍就拍”。

IT之家了解到，vivo X60 系列后置摄像头包括一颗微云台主摄和两颗平行相机镜头，再加一颗 ToF 相机镜头。上面还有蔡司认证小蓝标，标注显示 ZEISS Vario-Tessar 1.48-3.4/16-125 ASPH。

据此前爆料，vivo X60 系列新机将在全球范围内首发三星 Exynos 1080 芯片、国内首发 120Hz 三星居中单孔柔性屏。

爆料信息显示，vivo X60 系列将运行最新的 OriginOS UI，采用居中单打孔柔性直屏，后置云阶微云台镜头，中杯和大杯均采用中底主摄/5 轴 VIS 防抖设计，而超大杯则是大底主摄/5 轴 VIS 防抖。值得一提的是，vivo X60 Pro+ 还将搭载骁龙 888 芯片（小米 11 将于 28 日首发骁龙 888）。

IT之家了解到，三星全新一代 Exynos 1080 SoC，采用 5nm 工艺，包括一个最高 2.8GHz 的 Arm Cortex-A78 超大核、三个高性能的 2.6GHz Cortex-A78 大核和四个高效的 2.0GHz Cortex-A55 小核，而 GPU 方面则是 10 核的 Mali-G78。