雷军：小米 11 是小米「新十年」的开篇之作，也是小米全新的高端之作

IT之家12月22日消息 今日上午，小米官方宣布，小米 11 将于 12 月 28 日 19:30 正式发布。

随后，小米创办人，董事长兼 CEO 雷军在微信公众号发文表示，小米 11 是小米「新十年」的开篇之作，也是小米全新的高端之作。这一份与以往不同的新年献礼。

IT之家了解到，在 12 月初的高通骁龙技术峰会上，小米已宣布小米 11，将全球首发骁龙 888。雷军指出，这款处理器，拥有 X1 超大核 + 有史以来最强 GPU + 有史以来最强 AI + 全球领先的 5G 通信。

雷军表示，“2021 年，我们仍将在高端产品上持续发力，把最先进、最极致的智能手机体验带给广大米粉朋友。”

以下为雷军《小米11，28日轻装上阵》全文：

有多少想象，就有多少超越想象的惊艳。

有多少期待，就有多少难以置信的突破。

有多少关注，就有多少不计代价的投入。

2020 临近尾声，小米即将走完自己的第一个十年。

小米 11，2021 轻装上阵！它是小米「新十年」的开篇之作，也是小米全新的高端之作。这一份与以往不同的新年献礼，将于 12 月 28 日 19:30，与大家正式见面。

轻装上阵的小米 11 全球首发骁龙 888

性能是深印在小米骨子里的基因，在性能上，小米手机从不让大家失望。

在 12 月初的高通骁龙技术峰会上，我们已正式官宣：小米 11，将全球首发骁龙 888。这款处理器，拥有 X1 超大核 + 有史以来最强 GPU + 有史以来最强 AI + 全球领先的 5G 通信。骁龙 8 系是高通的旗舰平台，骁龙 888 则是旗舰中的旗舰。

小米高端首战告捷，米 10 系列大受欢迎

今年，小米首次进军高端市场。小米 10 系列三款产品，从 3999 到 6999 元，均受米粉欢迎。首战告捷充分说明，只要能做出感动人心，价格厚道的高端产品，就能赢得用户的支持，小米就一定能站稳高端市场。

作为 2020 年的开端之作，小米 10 系列拥有一系列顶尖特性，在性能、影像、音频、5G 通信等方面，无一短板。

顶级配置，打造年度性能标杆。小米 10 & 10Pro 首发骁龙 865+LPDDR5+UFS 3.0，它可能是当时地球上最强悍的 5G 旗舰配置；小米 10 至尊纪念版更升级为 UFS 3.1 高速存储，整体的性能表现无可挑剔。

专业屏幕不仅好看，更要准。小米 10 系列的屏幕表现在业界少有对手。原色屏技术几经迭代，带来了出色的画面观感。更有前后两颗光线传感器，即便在复杂场景下，也能做到无感的准确调节。

年度最佳音乐手机，DXOMARK 霸榜至今。小米 10 Pro 首次采用对称式立体声，双 1216 超线性扬声器，在 DXOMARK 音频持续霸榜，至今无人超越。

突破影像极限，DXOMARK 两次登顶。小米 10 Pro 采用的 1 亿像素相机全面升级，四摄、1/1.33" 超级大底、OIS 防抖，全都配齐，获得了 DXOMARK 相机第一，并长期霸榜。还有小米 10 至尊纪念版行业首发 120X 超远变焦，以 130 分拿下手机相机总分第一！DXOMARK 拍照第一名、DXOMARK 视频第一名。

持续领跑的秒充技术。小米 10 至尊纪念版首发量产 120W 有线秒充，为行业之最。更有传家绝活 50W 无线秒充，刷新小米无线充电新纪录。

最受欢迎的手机系统再升级。小米 10 系列全部搭载 MIUI 12 系统，自研米柚光锥动效架构、通感可视化设计、一气呵成的超级壁纸等，都让手机的交互和物理世界的法则一致，做到绝对的真实和自由。









产品高端化的基石是硬核技术持续突破

几年时间里，小米坚持技术立业，持续加大研发投入，在技术的无人区里敢打敢闯，率先量产 120W 超快秒充、120 倍超长变焦，不断突破着影像、充电等行业极限。

人无我有，人有我优。UWB、80W 无线秒充、第三代屏下相机等这些前沿技术的研发，更奠定了小米在行业内绝对领先的技术优势。而这些，也正是支撑小米不断走向高端的稳固基石。2021 年，我们仍将在高端产品上持续发力，把最先进、最极致的智能手机体验带给广大米粉朋友。

凡是过往，皆为序章。小米新十年的第一款旗舰——小米 11，将在 12 月 28 日 19 点 30 分与大家见面，敬请期待。