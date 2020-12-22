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马斯克发推感谢所有为让特斯拉成功而付出辛勤工作的人

2020/12/22 16:54:06 来源：TechWeb 作者：小狐狸 责编：孤城
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12 月 22 日消息，据国外媒体报道，当地时间周一，特斯拉首席执行官（CEO）埃隆 · 马斯克（Elon Musk）发推感谢了所有为让特斯拉成功而付出辛勤工作的人。

特斯拉之所以能成为众所周知的电动汽车制造商，并在电动汽车领域占据主导地位，除了归功于马斯克的钢铁般意志和决断力之外，还要归功于其全球员工和数百万忠实粉丝的支持和辛勤工作。

这些年来，特斯拉遇到过各种困难，比如，2008 年遭遇的 Roadster 跑车产能不足问题、2017 年的 Model 3“生产地狱”，以及 2020 年因为疫情导致工厂无法开工等。但是，在公司员工的帮助下，这些困难都被战胜了。

除了公司员工之外，特斯拉的成功也要归功于其忠实粉丝群体。他们赞同马斯克关于特斯拉最终目标的设定，并帮助马斯克将其宏伟目标传播到全球各地。

今年，新冠病毒大流行给许多企业带来了不利影响，但特斯拉是少数几家能够保持增长的公司之一，该公司的产量和销量都实现了增长。

截至当地时间周一美股收盘，特斯拉股价下跌 6.5%，报收于 649.86 美元。如果按照收盘时的价格计算，该公司的市值为 6160.03 亿美元，相当于 17 个福特（355.27 亿美元），是全球最有价值的汽车公司。

今年迄今为止，该公司股价累计上涨了超过 700%。相比之下，通用汽车的股价今年迄今为止累计上涨了 10% 以上，丰田汽车股价累计上涨了 10% 左右，而福特汽车股价累计下跌了 3% 左右。

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关键词：特斯拉

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