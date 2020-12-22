分析师称特斯拉股价被严重高估，已处于泡沫状态

据报道，美国投资研究公司 Research Affiliates 合伙人兼欧洲研究主管维塔利 · 卡莱斯尼克（Vitali Kalesnik）今日表示，特斯拉当前股价过高，与其表现相比，已处于泡沫区间。

卡莱斯尼克在接受媒体采访时表示，尽管特斯拉是一家伟大的公司，但当前特斯拉股票有非常强烈的高估迹象。

今日盘前交易中，特斯拉股价一度报于 649.86 美元，公司估值约 6160 亿美元，高于全球 9 大汽车制造商的市值总和。

卡莱斯尼克认为，考虑到特斯拉的销量、汽车产量数据和其他基本面因素，特斯拉当前股价已经过高。他说：“要证明特斯拉当前的估值合理，我们需要非常、非常激进的假设（才能做到）。”

卡莱斯尼克还称：“特斯拉的利润率在很大程度上与业内其他公司持平，这意味着特斯拉目前的估值处于泡沫区间。”

今年，特斯拉股价上涨了逾 650%，这主要得益于几个关键事件。今年 5 月，特斯拉在加州的 Gigafactory 工厂开始复工，此前因疫情而关闭。7 月，特斯拉公布了连续第四个季度盈利，汽车交付量也超出了预期。夏末，当特斯拉宣布拆分股票时，股价也得到了提振。

上个月，标准普尔道琼斯指数公司（S&P Dow Jones Indices）宣布，特斯拉股票将于 12 月 21 日被纳入标普 500 指数（S&P 500）。受该消息刺激，特斯拉股价随后创下历史新高

卡莱斯尼克说：“当它被纳入标准普尔 500 指数时，投资者不得不以非常高的价格买入，这可能会给投资者带来相当糟糕的后果。”

本周一，特斯拉股价在标准普尔 500 指数首次亮相后暴跌，收盘时较前一交易日的创纪录高位下跌 6.5%。

今日早些时候有报道称，苹果公司正在推进自动驾驶汽车技术，并计划在 2024 年生产一款乘用车，其中可能包含该公司自己研发的突破性电池技术。受该消息影响，市场对特斯拉股票的乐观情绪有所缓和。

虽然苹果的汽车可能还需要几年的时间，但已经有其他公司生产了大量的电动汽车。但卡莱斯尼克认为，投资者并没有完全意识到电动汽车市场存在竞争。

卡莱斯尼克说：“特斯拉在电动汽车市场确实有一些优势，它的许多竞争对手也承认这一点。虽然如此，其竞争对手的支出上限要大得多，他们正在制定非常激进的、数十亿美元的投资计划。大众汽车已经在生产了，丰田汽车也有了相关计划，最近还推出了固态电池领域的新技术，这将给电动汽车行业带来革命性的变化。”

尽管存在担忧，但卡莱斯尼克表示，他不建议做空特斯拉股票。他说：“特斯拉的牛市可能会超过你的资本和你对空头的胃口。”