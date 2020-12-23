纪录片《飞吧 嫦娥》发布：第一时间解密嫦娥五号如何登月、导航、挖土

12 月 17 日，嫦娥五号成功将月壤带回地球，圆满完成了我国探月工程 “绕、落、回”任务的最后一步。伴随这一历史性时刻共同到来的，还有新鲜出炉的关于嫦娥五号的科技解读。“嫦娥五号”怎么登月？如何导航？怎样挖土？这其中都有哪些难度，是如何克服的？在 7 集短视频《飞吧 嫦娥》中，这一系列谜团正在逐一解开。

核心技术切入，精准聚焦七大关键环节

飞天揽月，是中国人千百年来的梦想。在话题的设置上，《飞吧 嫦娥》精准选取发射、测控、落月、采集、交会对接、月壤转移、返回 7 个关键环节，聚焦 “嫦娥五号”从发射到回家的多个惊心时刻，展现了 “深空测控”“变推力发动”“连杆转移”“跳跃式二次再入”等近 20 项关键核心技术，使得观众对于此次探月任务有了系统的认知，充分发挥了科学普及、解疑释惑作用。

将抽象的技术 “化虚为实”，长征五号大推力火箭成了该系列短视频的第一个主角。在它的保驾护航下，嫦娥五号义无反顾地向太空进军。在第二集中，拥有 “千里眼”的中国深空测控站，一刻不停地盯住几十万千米之外的航天器。在钻取月岩的空心螺旋钻头里，套着一个长筒袜一样的小袋子；通过仿生学设计，连杆转移机构让样品容器在太空中实现了精准穿越…… 一系列可感可知的科技成果作为讲述载体，《飞吧 嫦娥》将探月工程的高深科技，在荧屏上一一还俗。

专业性是此类科学短视频的命门。在大众的眼里，嫦娥五号之所以神秘，在于它对那片未知领域的探索，不仅仅是看到了什么，更多的是如何做到的、怎样看到的、背后都经历了些什么。而后者尤其需要权威细致的解读。作为我国复杂度最高、技术跨度最大的航天系统工程，该片在七大关键核心环节中，首次公开部分科研关键环节和技术研制场景，并邀请大量的一线工程师、科学家、技术人员进行解读，与发射纪实、试验纪实融为一体，引导大众对于科技的思考与探索，权威讲述嫦娥五号如何圆满完成地外天体采样返回任务。

惊心动魄的 “五分钟”

五分钟的篇幅，做好不容易，做精尤其难。将深奥的航天技术能够在五分钟的时间说清楚，并且被观众接受、记住、喜爱，尤其需要考验创作者的功力。这不仅需要对主题内容有通盘的理解和掌握，还有对于故事讲述节奏、讲述方式的创新把控。

在 7 个 “五分钟”里，《飞吧 嫦娥》所讲述的七大关键步骤环环相扣，每个步骤中的各项技术突破，也是一气呵成、直切要害。譬如 “层层抛出问题 - 解决问题”的逻辑链，先告诉观众从 15 公里的高空到达月面的艰难，再详细揭秘如何使用可变推力发动机完成减速下降，而后抛出 “悬停”和 “避障”的问题，再讲述如何利用激光三维成像敏感器拍摄并计算出合理的降落点；譬如 “开门见山”式的闪亮登场，直接亮出 “长征五号”运载火箭的大推力，再详细阐述支撑它的 8 台液氧煤油发动机加 4 台液氢液氧发动机；譬如先呈现 “天上”轨道器和上升器的交会对接，再回到 “地上”地面试验苛刻的精度要求…… 包袱不断、悬念不断，在一系列别具匠心的剧情设计下，该系列短视频的每一个五分钟，都不重样。

在科普表达上，《飞吧嫦娥》通过大量的对照和类比，将科学术语和科学量级还原成日常生活的可知可感，以最为浅显易懂的方式，让观众看得清、听得懂。此外，将现场采访与三维动画演示相结合，通过三维动画还原空间环境，直观解读科学原理，带给观众身临其境的视觉体验。高难度的科技标准和复杂的工程需求在酷炫的音画演示中得到认可和理解。五分钟的时间内，观众不仅能看到一波三折的创新故事，看到跌宕起伏的戏剧冲突，也看到了媒介技术日新月异的发展。

“现在进行时”融入温度情怀

《飞吧 嫦娥》系列短视频在嫦娥五号落地当天即登录央视纪录频道播出，创下了纪录片的制播时效新纪录。紧紧跟随最新新闻事件，使得纪录片不再是记录历史、梳理过去，而是紧随当下成为现在进行时，记录定格 “此时此刻”。在片中，观众可以看到嫦娥五号发射、登录月球、采集土壤、返回地球等最新的新闻画面，看到科研工作人员在第一时间、第一现场的权威解读，更多的技术细节被解密，更多的内心共鸣被激发，对于相关新闻报道形成了及时深入的拓展与补充。

“嫦娥”的名称，本身就给了中国探月工程一个诗意的名字。中国探月工程也因此有了更多的浪漫色彩。科研工作或许看上去枯燥乏味，但他们收获的是人类对于未知疆域认识的不断加深，是科学技术的迭代和跃进。正如《飞吧 嫦娥》开篇就描述的，这是一个月亮与梦想的故事。这个梦想，在纪录片中，是科研人员专注、紧张、期待的眼神，是成百上千次试验和忐忑急迫的等待，是航天工程师的匠人匠心，也是深空探测器望向的星辰大海。人文的铺底和点缀，构成了《飞吧嫦娥》独特的叙事情境。

揽月而归，踏梦而行。这条路很长，中国人已经走了 16 年。伴随着传统民乐和打击乐交织在一起的背景音乐，这群人的故事在片中演绎得极为传神。他们是追逐梦想、勇于探索、协同攻坚、合作共赢的中国探月人的缩影。《飞吧嫦娥》正在以纪录片的形态，不断拓展新闻报道的广度和深度、不断增加荧屏上的温度和质感，给中国航天贡献独特的视觉档案。