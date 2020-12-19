重 1731 克，嫦娥五号任务月球样品正式交接 , “土”研究开始

IT之家12月19日消息 据新华社等，由嫦娥五号所采集的部分月球样品正式交接，此次月球样本重 1731 克。这也宣示着我国首次地外天体样品储存、分析和研究工作拉开序幕，嫦娥五号任务从工程实施转入科学研究阶段。

IT之家曾报道，嫦娥五号带回的月球样品将有三类用途：第一进行科学研究；第二入藏国家博物馆向公众展示、进行科普教育；第三依据国际合作公约和多边双边合作协议，将发布月球样品和数据管理办法与有关方面的科学家共享，部分样品按照国际惯例可能作为国礼相送。



此次月球样品研究包含多种重要作用，无论是研究月面作用还是研究月壤构成都具有十分重大的意义。此次月球样本存量仅有 1731 克，用于研究用途的部分暂时未知。

据中科院月球与深空探测总体部主任邹永廖介绍，研究这部分月球样本对了解采样区的成分特征（岩石类型、矿物组分、化学成分等），月面物质与太阳风相互作用，月壤的成壤机理等的研究具有重要意义。

此外，根据实际成分特征，若所采集到的样品是或产生于古老的斜长岩物质，则对研究月球早期历史等也有重要的科学价值；若所采集的样品有或来源于月海玄武岩，则对月球火山作用乃至热历史等的研究具有重要价值；若所采集的样品有撞击角砾岩成分，则对月球的撞击作用及其撞击效应等的研究具有重要价值。