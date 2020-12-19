嫦娥五号月球样品正式在国家天文台 “安家”

IT之家12月19日消息 据中国科学院国家天文台发布，12 月 19 日，国家天文台迎来一位贵客，由嫦娥五号返回器携带的月球样品历经近 20 天的星际跋涉来到北京，最终在国家天文台安家落户！

在众人见证下，这珍贵的月球 “土特产”安全进入国家天文台的月球样品实验室。

IT之家获悉，嫦娥五号任务是我国探月工程 “绕、落、回”三步战略目标的完美收官之作。是我国复杂度最高、技术跨度最大的航天系统工程，首次实现了我国地外天体采样返回。中国成为世界上第三个从月球采样回来的国家，这也是人类 44 年以来再次获得月球样品。

为了给如此来之不易的月球样品营造一个安全、舒适的新家，由国家天文台承担的嫦娥五号任务地面应用系统建成了国内首个月球样品实验室。

月球样品实验室集存储、处理、制备、分析功能于一体，可实现月球样品的地面高纯氮气环境长期存储能力，保证样品在处理过程中不受到污染和其他物理、化学风化，让科学家们可以长期对原始样品进行科学研究和分析测试。

接下来，在对月球样品解封、处理、存储和分发后，地面应用系统主要负责完成样品的基础物性、化学成分和实验室光谱等方面的基础和常规的分析研究。这些研究不仅可以帮助人类了解月球的基本特征，还为后续探测任务的月表机械设计和操作、宇航员服装设计、着陆点选择等提供了依据。而有了这些数据，科学家和科研机构也可以结合自己的兴趣，更加精准的选择合适的月球样品进行申请。

不久的将来，这些月球样品的科学研究将会为人类揭开更多关于月球的奥秘！同时，嫦娥五号任务在最初的月球样品用途中，还专门设计了工程展示样品用于博物馆展示、科普和教育等功能。相信很快，大小朋友们将有机会和珍贵的月球样品见面！