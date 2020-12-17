国家航天局：一部分月球土壤将入藏国家博物馆向公众展示

IT之家 12 月 17 日消息 据央视新闻，今天下午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家航天局副局长、探月工程副总指挥吴艳华等介绍探月工程嫦娥五号任务有关情况。吴艳华表示，一部分月球土壤将入藏国家博物馆，向公众展示。

吴艳华表示，月球样品将主要用于三个目的：一是用于科学研究；二是一部分样品将用于博物馆展示和科普教育；三是根据国际合作公约，与世界各国科学家共享。

IT之家了解到，12 月 17 日 1 时 59 分，嫦娥五号返回器携带月球样品在内蒙古四子王旗预定区域安全着陆，探月工程嫦娥五号任务取得圆满成功。

吴艳华表示，嫦娥五号任务创造了五项中国首次，一是在地外天体的采样与封装，二是地外天体上的点火起飞、精准入轨，三是月球轨道无人交会对接和样品转移，四是携带月球样品以近第二宇宙速度再入返回，五是建立我国月球样品的存储、分析和研究系统。后续，将依据月球样品及数据管理办法，广泛征集合作方案，鼓励国内外更多科学家参与科学研究，力争获得更多科学成果。

人类目前拥有的月壤，均来自 9 次任务。阿波罗登月计划的 6 次任务，一共从月球正面的 6 个不同地点采集并带回了 382 公斤的月球样品，其中约 1/3 是月壤；苏联的 3 次月球号任务，也采回了 300 克左右的月壤样品。