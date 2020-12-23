华为 nova 8/Pro 系列今日将发布：麒麟 985 + 120Hz 高刷屏

根据官方此前官宣的消息，华为将于 12 月 23 日也就是今天下午 14:30 在线上正式发布全新的 nova 8 系列新机，包括 nova 8、nova8 Pro 两个型号。随着发布会进入最后的倒计时，关于该机外观和配置的细节得到非常详尽的爆料。现在有最新消息，近日华为官微已放出了该机最后的预热海报。

外观方面，根据此前曝光的消息，全新的华为 nova8 将采用一块 6.57 英寸 FHD+90Hz OLED 曲面屏，nova 8 Pro 则采用的是 120Hz 超曲环幕屏 (曲度 80 度)，均采用居中单孔设计，孔径大概 4mm 左右，整体与此前华为 Mate40 系列的正面外观有着非常高的相似度。至于机身背部，该机的变化要相对大些，其最大的特色是四摄相机模组的造型采用了独特的椭圆形外观，极具辨识度。

配置方面，华为 nova 8 系列将采用与 nova 7 相同的麒麟 985 处理器，该芯片基于 7nm 工艺制程打造，采用 1+3+4 的 CPU 架构，同时集成 Mali-G77MP8，集成 5G 基带，支持 NSA/SA 双模及移动、电信、联通、广电四大运营商网络。将后置 6400 万像素主摄 + 800 万像素广角 + 200 万像素微距 + 200 万像素景深的四摄相机模组，前置 3200 万像素自拍镜头，支持 66W 超级快充。

据悉，全新的华为 nova8 系列机型将于 12 月 23 日正式发布，均提供有 8GB+128GB、8GB+256GB 两个存储组合，此前有消息称 nova 8 的起售价在 3000 元左右，而 nova 8 Pro 的起售价则为 4000 元左右。更多详细信息，我们拭目以待。