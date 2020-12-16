华为官方教程：以 P40 为例，鸿蒙 OS 2.0 Beta 版本回退到 EMUI 11 稳定版

IT之家12月16日消息 华为在今天举行 HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 活动。现场正式发布了 HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 版本。同时，HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 公测招募线上开启。华为表示，HarmonyOS 是面向万物互联时代的全场景分布式操作系统，华为希望和合作伙伴、开发者一起打造面向万物互联时代的超级终端体验。

IT之家获悉，本次 HarmonyOS 2.0 公测设备支持华为P40 、P40 Pro、Mate 30、Mate 30 Pro、 MatePad Pro 设备，支持 OTA 升级。支持运行安卓应用。从某种意义上来说，鸿蒙 OS 仅仅只是系统底层有所更改，也就是说原先华为手机所用的安卓 + EMUI 现在换成了鸿蒙 OS2.0+EMUI。

现在华为官网发布了 HarmonyOS Beta 版本回退到 EMUI 11.0 官方稳定版本指导。

HarmonyOS 版本可以通过华为手机助手回退到 EMUI 11.0 官方稳定版本。

注意事项：

1. 请确保当前使用的是华为官方版本，且为 HarmonyOS 版本，并且未进行任何非官方版本升级，否则有回退不成功的风险，甚至可能引入未知问题。如果升级过非官方系统包，建议前往华为客户服务中心恢复系统。

2. 请确保当前版本没有进行过任何解锁、Root 操作。

3. 回退操作将擦除所有用户数据。请务必在回退前将所有重要数据备份至 PC 或云端，并确认备份内容完整有效。

4. 请确保手机有足够剩余电量（建议手机剩余电量大于 50%）。

5. 回退前，请务必关闭手机找回功能（查找我的手机），进行一次恢复出厂设置操作，确保剩余可用空间足够。

6. 在回退前，请先手动将电脑端华为手机助手升级到最新版本。（具体操作步骤见文中相关介绍）

7. 完成回退后手机会自动重启，请耐心等待 10 分钟左右，回退成功后手机桌面显示 EMUI 11.0 默认主题。

* 以 华为 P40 回退图作为参考，图示内容请以实际机型为准。

步骤 1：电脑打开华为手机助手，点击左下角红框部分（“华为手机助手”+ 版本号），在弹出框中点击升级，将华为手机助手升级至最新版本。

步骤 2：手机连接电脑 USB，在电脑端弹出的 “是否允许 HDB 连接设备？”对话框后，去手机端进行操作。

在手机端点击 “传输文件”，然后在弹出的 “是否如允许 HiSuite 通过 HDB 连接设备”对话框中点击 “确定”。

步骤 3：在手机端安装华为手机助手客户端。

在电脑端弹出的 “将在您的设备上安装新版华为手机助手客户端，以便提供设备管理服务”对话框中点击 “确定”。

在电脑端弹出的 “请在设备上点击允许安装华为手机助手”对话框中点击 “确定”。

步骤 4：在手机端打开手机助手查看连接验证码，然后在电脑端输入验证码，并点击 “立即连接”。

步骤 5：在电脑端点击 “系统更新”。

步骤 6：在在电脑端弹出的系统更新界面点击 “切换到其他版本”。

步骤 7：在电脑端点击 “恢复”。请确保已备份好数据后，在弹出的 “此操作将彻底删除内部存储空间中的数据，包括：”对话框中点击 “版本回退”。

步骤 8：等待进度完成即可。