中国院士邬贺铨：IPv6 不仅仅是解决 IPv4 地址不足问题，还有更多新应用

在近日举行的 “GNTC 2020 全球网络技术大会”上，中国工程院院士邬贺铨表示：5G、物联网、云计算、大数据、人工智能、工业互联网等技术融合在一起构成数字基础设施，IPv6 是其中的使能技术，IPv6 是数字基础设施的基础技术。

过去的互联网是尽力而为，现在的目标是确定性。5G 时代我们期待颠覆性技术出现，很多网络技术的创新都是基于 IP 的基础上做的，在 IP 上面仍然可以做更多创新。

在邬贺铨看来：IPv6 提出本身是为了解决 IPv4 地址不足问题，而现在我们需要在地址和溯源之外开发更多企业对 IPv6 的刚需，提升 IPv6 的应用价值，否则很难带动企业向 IPv6 转换的积极性。

IPv6 不仅仅是为了解决地址不足问题，还可以开发更多内容，比如以 IPv6 + 分段路由、网络切片、随流检测、新型组播、应用感知网络等协议为代表的创新。

邬贺铨表示：IPv6 地址除了定义终端位置和终端身份，实际上还可以用来标识路由器、标识接口、标识业务、标识应用，实现应用感知、路由切片、确定性转发等等。未来 IPv6 不仅仅是一个地址，而是要更多的能支撑网络的性能和网络的可管理性以及安全。

与此同时，邬贺铨认为：未来 IPv6 在确定性的广域网、网络安全等方面还有很多需求和挑战，业界还有很多工作要做，当然这也提供了很好的创新空间。