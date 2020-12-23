雷军公布小米 11 骁龙 888 跑分：单核 1135 ，多核 3818，均超麒麟 9000 / 骁龙 865

IT之家 12 月 23 日消息 小米已正式宣布，小米全新高端之作——小米 11，将于 12 月 28 日正式发布。小米 11 手机已经上架京东，开启预约，售价将在 12 月 28 日公布。

小米手机称，小米11，全新高端之作，12月28日正式发布。十年即将过去，新十年即将开始。2021 轻装上阵！

小米手机今天官方宣布，全球首发！小米11 率先搭载骁龙 888 。海量的技术研发、调试，最终发挥它的全部潜力。

今天上午，小米 CEO 雷军公布了小米 11 手机的骁龙 888 跑分，CPU 单核跑分 1135 ，多核 3818。根据图片显示，骁龙 888 单核和双核性能跑分均超过了麒麟 9000 和骁龙 865。

骁龙 888 采用 1 x 2.84GHz (ARM 最新 Cortex X1 核心)+3 x 2.4GHz (Cortex A78)+4 x 1.8GHz (Cortex A55)，GPU 为 Adreno 660，采用 X60 5G modem 基带，支持 WiFi 6E、蓝牙 5.2。

根据此前曝光的消息，小米 11 系列至少将包括小米 11 和小米 11 Pro 两个版本，继续采用挖孔全面屏方案，其中小米 11 为双曲面屏，而小米 11 Pro 为 2K 四曲面屏，均将支持 120Hz 刷新率，支持原生 10bit 色深显示。

从网传的小米 11 真机照来看，小米 11 基础版采用了蓝色渐变色后壳，后置摄像头布局为方形设计，带有两个大的传感器和一个位于 LED 灯上方的小传感器。

其他方面，小米 11 采用的是小方形的矩阵 2+1 三摄设计，小米 11 Pro 则有望采用横向矩阵相机设计。此外，小米 11 Pro 有望支持百瓦级超级快充，参考此前小米 10 至尊版的规格预计小米 11 Pro 同样为 120W 快充。

IT之家获悉，关于小米 11 的性能，该机此前已现身 Geekbench，搭载高通本月宣发的骁龙 888 芯片，拥有 12GB 运存，运行安卓 11，单核 1135 分多核 3790 分，性能可达高通官方标准。

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