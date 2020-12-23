首发骁龙 888 ，小米 11 性能官方揭秘：对比骁龙 865 全面提升

IT之家12月23日消息 小米已宣布，小米全新高端之作——小米 11，将于 12 月 28 日正式发布。小米手机今天还宣布，小米11 率先搭载骁龙 888 。海量的技术研发、调试，最终发挥它的全部潜力。现在小米手机官方带来了小米 11 骁龙 888 的性能揭秘。

IT之家获悉，小米手机表示，此次骁龙 888 是首款真 · 超级大核的全新旗舰平台，拥有只为追求峰值性能的 “巨无霸怪兽”Cortex-X1。X1 的出现，就是要摆脱面积和功耗的限制，其拥有 2.3 倍于 A78 的体型，只为追求极致的峰值性能，这就是真正的超级大核，更开启了 Android 手机性能的新世界大门。

下面是文章内容：

小米 11，作为小米新十年的开篇之作，性能自然不会让人失望。全球首发 Android 最强芯——骁龙 888，对比上代旗舰骁龙 865 全面提升，拥有最强的超大核、有史以来最大幅的 GPU 性能升级、地表最强的 AI 算力，如此凶悍的性能，在超过百亿的晶体管中迸发，并且集中于一枚拇指大的小小芯片。

小米 11，梦幻性能，2021 年性能新标准。

首发 Cortex-X1 超级大核

性能暴增 30%！开启 Android 超级大核时代

目前市面上的 Android 旗舰平台大多都还采用跟骁龙 865 一样的 Cortex-A77 作为 “大核”、“超大核”，其实早在 5 月份，Arm 就已经发布了替代 Cortex-A77 的新的性能核心 Cortex-A78 以及全新设计和专注提升峰值性能的核心 Cortex-X1，后者也是 Arm 真正意义上的 “超大核”。

骁龙 888 除了 “常规操作”的四颗定制 A55 1.8GHz 小核之外，还拥有 1 颗基于 X1 深度定制的 2.84GHz 超大核以及 3 颗基于 A78 深度定制的 2.42GHz 大核，这个组合将带来比上代旗舰和友商处理器都强大得多的单核性能与多核性能。

根据 Arm 官方数据，同频情况下 X1 性能较 A77 提升高达 30%，从各个核心的频率上看，依靠 X1 以及 A78 更强大的 IPC（instruction per clock），就算在频率保持跟上代不变的情况下，依然有巨大的性能提升。

目前 Android 阵营的旗舰处理器，均拥有超级大核设计，不过这些超级大核均是频率和缓存的拔升，架构本质与大核并无区别。而此次骁龙 888 是首款真 · 超级大核的全新旗舰平台，拥有只为追求峰值性能的 “巨无霸怪兽”Cortex-X1。X1 的出现，就是要摆脱面积和功耗的限制，其拥有 2.3 倍于 A78 的体型，只为追求极致的峰值性能，这就是真正的超级大核，更开启了 Android 手机性能的新世界大门。

单核性能是手机 CPU 性能的一个重要指标，在不少的理论测试中都能看到单核性能专项测试。单核性能提升的意义相信不言而喻，因为几乎手机中所有的操作都离不开高性能核心的运作，尤其在一些对于瞬时性能要求比较高的场景，X1 核心的性能优势将会充分体现出来。

X1 的单核性能相比 A77 都有高达 30% 的优势，加上频率更高，骁龙 888 的 “超大核”和 “大核”的单核性能差距会拉得很大。X1 的加入让一些重度负载的 APP 将会有更多在体验上优化的空间，甚至对于 Android 今后应用、游戏的设计都会产生重大影响，骁龙 888 作为 X1 的首发芯片，它的表现无疑是非常让人期待的。

正因为 X1 和 A78 的加入，骁龙 888 的 CPU 性能有了显著的进步，在 Geekbench 5 测试中，单核性能达到 1135，多核则高达 3818，这两项得分都夺得 Android 平台之最，这足以证明骁龙 888 过硬的 CPU 性能表现。

迄今最强 Adreno 660 GPU

性能暴增 35%！有史以来最大提升

说起高通的 Adreno 系列 GPU，算是移动平台图形处理器的 “金字招牌”，它的家族特色是性能出色同时有着充足的持续性能输出能力，相对友商处理器有着更出色的能效表现。

搭配骁龙 888 的是名为 Adreno 660 的新一代 GPU。它相比上代使用的 Adreno 650 暴增 35% 的性能，配合第三代的骁龙 Elite Gaming 技术，Adreno 660 有着骁龙史上最大的游戏性能提升。

根据 GFXBench 5.0 的测试帧数，骁龙 888 无论是旧场景还是新场景都明显领先于其他的 Android 机型。

除了运算性能的进步，Adreno 660 也为小米 11 提供更强和更全面的周边支持，例如有两个新特性：可变分辨率渲染（Variable Rate Shading）和高通 Game Quick Touch。可变分辨率渲染能有助于减少 GPU 工作负载，同时显著增强游戏性能。这将使下一代移动游戏能够以更快的速度和更高的分辨率运行，而且仍保持最高的视觉保真度。

高通 Game Quick Touch 则可以有效地提升游戏时的触控响应，在 120FPS 画面下缩短 10% 触控响应时间，在 60FPS 画面下更是能缩短 20% 的触控响应时间。

最先进的工艺制程和集成式基带

能效提升 25%！5nm 工艺立功了

骁龙 888 采用三星 5nm 制程，是目前最先进的工艺，骁龙 888 也是市面上为数不多的 5nm 工艺的 5G SoC。因为全新架构的硬件以及新的工艺，骁龙 888 在这一代的能效是一个很大的亮点。CPU 整体性能增加 25% 的前提下，CPU 能效有 25% 提升。GPU 在性能增加 35% 的前提下，GPU 能效也有 20% 的提升。不难看出，骁龙 888 在功耗上的表现将会非常出色，有望成为新一代的 “钉子户”的首选。

骁龙 888 集成了高通最新 X60 5G Modem，作为高通第三代 5G 调制解调器，引入高通更多更先进的 5G 技术。X60 利用动态频谱共享（DSS）技术通过共享 LTE 频谱实现 5G 的快速部署，还支持不少米粉都关心的 “双 5G”待机的技术，无论是 5G 峰值速率还是周边技术，都是如今最先进的一款芯片。

划时代升级 Wi-Fi 6 增强版

网速翻倍！一部电影秒速下载

除了 X60 的强大性能，骁龙 888 也支持高通最新的移动连接系统——FastConnect 6900，它支持 Wi-Fi 6 增强版及蓝牙 5.2 等新技术。通过搭配 5GHz 频段下的 160MHz 以及 4K QAM 技术，双频并发可达到如今移动平台最快的 3570Mbps 极限速率（上一代为 1770Mbps）。

在 160MHz 频宽路由器的支持下，小米 11 单频下行速率将达到上一代平台产品的两倍，提升的幅度巨大。如此高的峰值速率完全可以满足家庭使用的千兆宽带，更重要的是它能实现远超以往的内网传输体验，尤其适合一些家中有 NAS 的用户使用。

第六代 AI 引擎

26TOPS 强大算力！独占鳌头

骁龙 888 使用的第六代高通 AI 引擎包括新的高通 Hexagon 780 处理器，每瓦特性能比前代高 3 倍，并能实现每秒 26 万亿次运算（26TOPS）的算力。它包含了新的融合 AI 加速器，包括张量加速器（性能提升 2 倍）、标量加速器（性能提升 50%）以及向量加速器（支持更多数据类型）。

更强的 AI 性能能为小米 11 带来更强的图像识别、语音识别的支持，也能进一步提升画质、扩展更多的摄影功能。除此之外，骁龙 888 还引入第二代高通传感器中枢，它的 AI 性能上涨了 5 倍，可降低 Hexagon 的负载高达 80%，能同时处理 5G、Wi-Fi、蓝牙和位置等多路数据流。

对比上代骁龙 865 和友商 A14，骁龙 888 依旧保持绝对领先地位。

首个三 ISP 骁龙平台

处理速度提升 35%！每秒处理 27 亿像素

骁龙 888 搭载了 Spectra 580 ISP，这是首款支持三颗 ISP 的骁龙移动平台。运算性能达到每秒处理 27 亿像素，支持三个摄像头的并发拍摄。用户可同时拍摄三个焦段 2800 万像素 30fps 的照片，或同时拍摄三个 4K HDR 视频。

如此强大的 ISP 性能可满足旗舰手机更复杂的多摄场景和需求。小米 10 系列的影像实力相信大家都有目共睹，小米 11 将会继续在影像上进一步发力，有 Spectra 580 ISP 的帮助，相信小米新旗舰无论是拍照还是视频录制表现都不会让米粉们失望。

总结

相信大家已经对小米 11 的强大内 “芯”——骁龙 888 已有了解。它在 CPU、GPU、连接、ISP 再到 AI 等各个方面都迎来了巨大升级，凭借新的架构设计以及先进的制程，在性能飙升的同时还拥有更出色的功耗控制，绝对是一颗能持续为小米 11 输出强劲性能的旗舰芯片。在骁龙 888 这颗全新平台的加持下，小米 11 能带来什么体验上的惊喜，我们在发布会上详细聊聊，敬请期待。