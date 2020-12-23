华为 “河图” AR 地图 1.2.0.303 更新：新增支持 Mate Xs、荣耀 V30/Pro 等机型

IT之家 12 月 23 日消息 在今年 10 月份，华为 AR 地图 2.0 正式亮相 , 其基于华为河图技术打造，通过软硬件一体的协同调优进一步提升视觉定位精度、速度及 AI 识别准确率。继敦煌莫高窟后，还可在上海南京东路、北京坊、深圳万象天地等商圈体验 AR 增强现实效果。

近期，华为 AR 地图迎来版本 1.2.0.303 更新，增加机型支持华为 MateXs，华为 Mate30E Pro，荣耀 V30，荣耀 V30 Pro，华为 nova 6，华为 nova6 (5G)，荣耀 30 Pro，荣耀 30 Pro+。

另外，本次华为 AR 地图还增加网络不佳状态时的用户提示；优化未定位情况下的导航发起体验，增加导航跟随提示，优化导航路线偏离的用户引导，优化导航终点指引；修复已知问题。

IT之家获悉，官方介绍，华为 AR 地图基于华为河图（Cyberverse）技术构建，致力于打造一个 “地球级的、不断演进的，与现实无缝融合的数字新世界”。在这里，数字虚拟世界和现实世界之间失去界限，整个现实世界变成信息展示的面板，各种实时资讯叠加显示在你当前所处的真实环境中，让你能轻松找到传说中的网红打卡点、最近的洗手间，以及时空中发生过的有趣故事。整个现实世界变成可以游戏的乐园，现实世界就是你无尽乐趣的发源地。当前已在敦煌莫高窟、南京路外滩与深圳万象天地开放。