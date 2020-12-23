小米 10T Pro 5G DXOMARK 评分 118 分

IT之家 12 月 23 日消息 DXOMARK 官方表示， 小米 10T Pro 5G 在 DXOMARK 摄像头评测中取得 118 分，未进前 10。

DXOMARK表示，无论在室内还是户外拍照都是一把好手。小米10T Pro 5G和其他小米机型最大的不同是照片（121分）特别是变焦的得分（61分）。尽管添加一个超广角模块还是有多帮助，用微距摄像头替换远摄摄像头还是影响了该设备的变焦表现。不过，在大多数情况下，小米10T Pro 5G主摄像头在室内和户外的表现都稳扎稳打。曝光准确，动态范围足够广，演色佳。预览表现也很好，曝光、细节和噪点都很准确，所见即所得。需改进的地方是低光下的表现，动态范围有限，一些HDR照片中有明显的鬼影伪像，低光和超广角拍摄中细节度都较低。

IT之家了解到， 小米 10T 和 10T Pro 今年9月于海外发布，这是首款采用 144Hz 显示屏的小米手机，并且刷新率是支持自适应的，低至 30Hz，也有中间模式，比如电影 48Hz，普通视频 60Hz，90Hz 和 120Hz 也有。

小米 10T 和 10T Pro 采用 6.67 英寸屏幕，分辨率为 1080p+（20:9），通过了 HDR10 认证，支持高达 650 尼特的亮度。正面由大猩猩玻璃 5 保护，背面也是如此。机身框架由铝合金制成，侧面嵌入了指纹识别模块。

两款手机都采用了骁龙 865 芯片组，运行 MIUI 12（基于 Android 10）。电池容量为 5000 毫安时，可以使用附带的 33W 电源适配器快速充电。