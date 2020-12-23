【IT之家评测室】华为 nova8 Pro 体验：年轻人的第一台 Vlog 手机

这几年随着 5G 技术的快速发展，短视频成为爆发式增长的风口。在此背景下，Vlog（视频播客）横空出世，成为短视频风口下最耀眼的明星。在车水马龙的都市街头，在游人络绎不绝的网红景点，在人头攒动的漫展，你经常会看到很多年轻人举着自拍杆或拿着相机拍 Vlog。



Vlog 因其满足了年轻人自我表达的需求和清晰的商业变现逻辑而受到年轻群体的广泛青睐，不过仔细来想，Vlog 的创作门槛并不低，想要拍出优质的 Vlog 作品，你得有很好的相机或手机，最好还得配上防抖的云台，此外，外接的降噪收音麦克风也少不了，如果你要加一些特效，那还得有一台性能不错的电脑来做后期剪辑。

一整套家伙下来，确实需要较高的成本，关键是很麻烦，有没有一个整体的解决方案呢？12 月 23 日，华为在线上正式发布了华为 nova8 系列手机，其中华为 nova8 Pro 更是主打专业的 “Vlog 手机”，将 Vlog 的拍摄的各种要素集于一身，可以说是广大 Vlogger 们的拍摄神器。

目前IT之家已经拿到了普罗旺斯配色的华为 nova8 Pro 手机，这款 “Vlog 手机”在视频拍摄上究竟有何独到之处，在其他方面的表现又如何？我们不妨通过评测来了解一下。

一、专业的 Vlog 拍摄功能：功能丰富，可取代多项外设

由于华为 nova8 Pro 是一款定位鲜明的 “Vlog 手机”，因此这次评测我们首先来测试其 Vlog 拍摄的功能。大部分情况下，大家拍摄 Vlog 使用的都是前置摄像头，所以我们优先从前置说起。

具体来说，华为 nova8 Pro 前置搭载 Vlog 视频双镜头，包括一枚 3200 万像素的超广角视频镜头和一枚 1600 万像素人像镜头，其中视频镜头支持 100° 超广角、超级防抖和 3Mic 立体收音等功能。

没错，100° 超广角、超级防抖、3Mic 立体收音，正是必备的 Vlog 拍摄三要素。

1、100° 超广角拍摄

首先在 100° 超广角方面，IT之家用 nova8 Pro 的前置摄像头拍摄了一段对比视频，在超广角镜头模式下，nova8 Pro 拍摄的画幅明显更大，可以让主角的脸显得更小更自然，同时视频画面的方畸变效果也不错，人脸、背后的建筑物，都没有出现明显的变形。

再看视频拍摄的画质，nova8 Pro 的前置 3200 万像素超广角主摄在白天能够拍摄出清晰锐利的视频画面，分辨率最高为 1080P，画面色彩明丽鲜艳。

在一些大逆光或者光线对比强烈的环境下，nova8 Pro 前置视频拍摄的 HDR 效果也能够让人满意，背景不大面积过曝的同时，可以始终保证人脸曝光的准确清晰。

超广角的前置视频拍摄，可以让 Vlogger 在走到一些高大地标建筑区域，或者和多人一起拍摄时，将他们都容纳在画面之内，让视频画面看起来更加壮观精彩。

2、超级防抖拍摄

Vlogger 们在创作视频时，通常会一边行走一边拍摄，甚至有时候会需要跑动，这时候画面的稳定性就非常重要，所以我们经常看到他们在拍摄时会拿着笨重的手持云台。

华为 nova8 Pro 的前置摄像头支持创新的 AIS 超级防抖算法，IT之家在测试时，分别尝试在正常慢走和大步快跑状态下进行拍摄，可以看到，nova8 Pro 在慢走时画面基本看不到抖动。

而大步快跑时，画面的晃动要比小步跑更明显些，但整体的平稳效果还是能够让人满意的，这种晃动并不是那种很剧烈、导致内容模糊的感觉。而更偏向一种有节奏的快速平移，这样反而会让画面更具动感，营造出一种速度感。

在超级防抖技术的加持下，华为 nova8 Pro 的前置摄像头在绝大多数情况下都可以取代手持云台了，对于 Vlogger 们来说会是一种很大的方便。

3、3Mic 立体收音

除了画面，声音对于优质的 Vlog 作品也非常重要，人物主角说话的声音、背景环境中一些有趣的场景音，他们可以成为视频的加分项，为了获得良好的收音，有些 Vlogger 甚至会把 ASMR 设备带出来。

而华为 nova8 Pro 也考虑到了声音问题，于是采用创新的结构设计，在手机顶部、底部和背部集成了三枚立体全向收音麦克风，同时系统还内置自研的 Audio Zoom 波束成型算法算法，可以实现更好的立体收音效果。

IT之家在青岛的五四广场上进行录制，大家可以看一下效果：

华为 nova8 Pro 的声音特点是能够做到很好的音频变焦，在周围大约 5m 范围内，可以清晰拾音，而且声音的空间感很强，周围游人的说话声，你能分辨出哪些是在很近的身后，哪些是在稍远的地方。而且，小编将镜头拉近到海水拍打礁石的画面，随着镜头推进，海水拍打礁石的声音也越来越大，原来周围游人的声音则变小了，这种效果非常奇妙，在拍摄 Vlog 时可以带来一些类似电影感的片段。

录制 Vlog 的场景经常会是在户外或一些公共场合，为了消除噪声，Vlogger 们通常需要配一个外置的消噪麦克风。而华为 nova8 Pro 也可以解决这个问题，它支持全新蓝牙耳机高清无线录音功能，通过 FreeBuds Pro 蓝牙无线耳机进行降噪录音，摆脱有线麦克风录制距离约束，大幅提升 Vlog 收音自由度和效果。

4、其他功能

除了 100° 超广角、超级防抖和 3Mic 立体收音，作为定位 “Vlog 手机”的华为 nova8 Pro 在视频拍摄上还有很多独特的功能可以帮助 Vlogger 完成优质的视频拍摄。

首先值得一说的就是华为 nova8 Pro 内置的视频故事创作模式。这个模式为用户提供了一些视频剪辑的模板，用户只需要选择系统提供的剪辑风格，然后根据提示点击按钮拍摄几段视频，即可自动生成带有字幕、音乐、转场效果、滤镜的视频故事，方便 Vlogger 们快速剪辑一些视频。

此外，nova8 Pro 的前置与后置摄像头都可以拍摄人像虚化的视频，只需在滤镜中选择即可。

华为 nova8 Pro 还支持前后双景录像 2.0 功能，可以同时调用两个后置摄像头或前后两个摄像头，并且相较于此前的双景录像，华为 nova8 Pro 在前置支持 100° 超广角，并且加入了画中画等多视窗功能，增加了年轻人 Vlog 拍摄乐趣。

总体来说，华为 nova8 Pro 无愧其 “Vlog 手机”的定位，在视频拍摄，特别是前置摄像头视频拍摄上超出IT之家预期，加上 100° 超广角、超级防抖和 3Mic 立体收音等丰富而使用功能的辅助，对于 Vlogger 们来说，确实可以舍弃过去很多外置设备，而只需拿着一台 nova8 Pro 手机，将精力专注在 Vlog 内容创作本身上。从此角度讲，nova8 Pro 是 Vlogger 们的工作神器无疑了。

二、拍照功能：动态范围效果超出预期

说完了专业的 Vlog 拍摄功能，我们顺手再看一下华为 nova8 Pro 的照片拍摄功能，其实这在 Vlogger 们的日常工作中也会占据较大一部分内容。

华为 nova8 Pro 后置四枚摄像头，分别为 6400 万像素的广角主摄、800 万像素超广角镜头、200 万像素景深镜头以及 200 万像素微距镜头。

在白天光线充足的环境下，华为 nova8 Pro 的成像风格清晰锐利，色彩比现实所见稍微明艳一些，整个照片观感比较舒适。

放大后，照片的细节解析力也是不错的，远处的 “中国中铁”几个小字还勉强看得清。

华为 nova8 Pro 有一枚 200 万像素的微距镜头，在相机应用中选择 “超级微距”功能就可以拍摄超级微距照片。IT之家测试镜头位于被摄物体大约 4mm 左右也能对上焦，直出的微距照片物体细节清晰，背景虚化效果不俗。

华为 nova8 Pro 拍照给IT之家印象较深的是其出色的动态范围表现，例如下面这张大逆光的场景，nova8 Pro 标准模式未开 AI 场景识别，未开 HDR，直出照片动态范围着实不错，天空不过曝，背光楼房的细节亮度则很充足，细节丰富，尽管看起来有多帧合成的不自然感，但这种极端场景，能兼顾明暗细节就已经很不错了。

基本拍照素质外，华为 nova8 Pro 还有两个比较实用的自拍新功能值得一说。首先就是自动超广角切换。在前置拍照模式下，当手机从竖向握持转为横向握持，或取景框中人数增加至 3 人，系统可自动切换至超广角模式，这对于 Vlogger 们拍摄时切换视角会很有帮助。

另外一个功能一拍两得，即用户在按下快门瞬间，可同时获取主摄与超广角两张自拍照片，可以自由选择，呈现二者中最佳状态。

夜间拍照方面，在标准模式下，华为 nova8 Pro 拍出的照片画面亮度充足，纯净度也很好，同时照片整体仍然表现出不错的动态范围表现，街边的霓虹灯光基本没有溢出，整体观感比较舒适。

开启手持夜景功能后，nova8 Pro 拍出的照片在亮度、纯净度方面都更加出色，而且霓虹灯的高光抑制要比标准模式下更好，，画面素质更上一层楼。

华为 nova8 Pro 还支持人像夜景 3.0 功能，即在夜间拍摄人像时，可以自动优化人像肤质、增加背景细节，同时可以通过 AI 算法去除眼镜片上手机屏幕的反射光斑。从下面这张照片可以看出，nova8 Pro 的夜拍人像模式画面明亮清晰，背景虚化的散景效果也不错，同时小编眼镜上果然没有反射的光斑。

小结，在照片拍摄方面，华为 nova8 Pro 的表现也是高于IT之家预期的，无论是后置摄像头还是自拍照片，都拥有很不错的基本拍照素质，其中尤其是动态范围表现在这个价位上的手机很难得，这些对于 Vlog 工作者拍一些照片素材也都很有帮助。

华为 nova8 Pro 更多拍照样张如下：

三、快充及屏幕体验：66W 超级快充很有用

华为 nova8 Pro 搭载了一块 4000mAh 的大容量电池，在 5G 通信越来越普及的当下，大数据吞吐量对手机的续航回是考验，而且 Vlog 视频拍摄者需要手机长时间工作，这种情况下不仅对手机续航有要求，对充电也有要求。

而华为 nova8 Pro 的一个重要看点就是搭载了 66W 的超级快充技术，其采用华为自研的单芯双路三电极快充技术，此技术打破了快充领域长期以来双电芯方案的局限，在充电效率、电池体积、续航体验、稳定性等方面带来全新体验。

那么实际充电速度如何呢？IT之家也做了充电测试，实测华为 nova8 Pro 电量从 0% 充满至 100% 只用了 32 分钟，相当快速。这样对于 Vlogger 来说，如果拍照的过程手机快没电了，利用休息的时间充电，即可让手机快速回血继续工作，避免因为电池问题耽误拍摄进度。

至于续航方面，IT之家则做了一个简单的测试，即在 Wi-Fi 环境下玩全高清画质的《和平精英》游戏 30 分钟，耗电 10%，然后仍然是在 Wi-Fi 环境下观看《哔哩哔哩》1080P 在线视频 45 分钟，耗电 9%。综合这两项测试，并结合IT之家以往评测手机的经验来说，华为 nova8 Pro 的续航能力属于比较优秀的行列，正常使用强度下，坚持一天没什么问题。

对于 Vlog 视频工作者来说，因为涉及到一些视频剪辑，所以手机的屏幕素质也比较重要。华为 nova8 Pro 搭载的是一块 6.72 英寸 OLED 环幕屏，像素密度为 440 PPI，支持 HDR10 和 HLG 高清视频，以及电影级画面调色，对于 Vlog 剪辑来说显然是够用的。

同时，这款手机的屏幕还支持 120Hz 刷新率，日常使用会带来流畅的视觉观感，特别是观看视频拍摄效果时会有更细腻的动态视感。同时，在 EMUI 11 系统的优化下，可以针对不同应用场景，智能调节屏幕帧率，实现流畅体验和长续航的平衡。

四、外观设计：“星耀环”摄像头亮眼

说了这么多，我们再看一下华为 nova8 Pro 的外观设计。这款手机整体采用的是当前非常普遍的前后双曲面玻璃面板 + 不锈钢中框的设计，而其在设计上的精华集中在机身背面，因此我们先从 nova8 Pro 的手机背面说起。

华为 nova8 Pro 手机背面最突出的特点是采用了 “星耀环”的摄像头模组设计，在 “星耀环”中，后置 6400 万像素高清主摄占据最大的面积，在一圈银色细圆和同心圆的包围下显得很有科技感。

6400 万像主摄下方是呈矩阵排列的另外三枚镜头和闪光灯，镜头元素的排列主次分明，很有秩序感。

摄像模组之外，IT之家手上这款普罗旺斯配色的华为 nova8 Pro 机身背板采用 “双膜双镀”工艺，整个表面呈现出精致的镜面视感，融合淡淡的紫色，看起来清新透彻。而在不同光线角度的折射下，机身表面又会流动深浅有序的紫色光泽，很有一种年轻的活力感。

手机正面，华为 nova8 Pro 覆盖了一块双曲面环幕屏，点亮屏幕的时候，由于两侧边框的局限被消解，整体视觉观感会比较震撼。

而屏幕 3D 曲面玻璃的边缘，经过高精度玻璃研磨工艺的处理，可以与金属中框巧妙贴合。华为 nova8 Pro 采用的是不锈钢金属中框，中框非常细窄，表面经过抛光处理，色彩和玻璃背面保持一致，视觉上很统一。

华为 nova8 Pro 保留了实体按键，机身右侧有音量增减按键和电源键，左侧没有任何按键。机身顶部为普通降噪麦克风、天线隔断和一排特别加入的拾音麦克风，而机身底部则为扬声器、USB Type-C 接口、麦克风和 SIM 卡插槽。

另外，华为 nova8 Pro 机身也很轻薄，厚度只有 7.85mm，重量则为 184g，握在手上不会有坠手感。

整体来说，华为 nova8 Pro 的外观设计还是比较贴合年轻消费群体的喜好的，其独特有张力的 “星耀环”设计，精致的机身背面工艺，视觉感震撼的环幕屏，以及轻薄的机身，都可以很好地彰显年轻用户的个性和活力。

五、系统及性能体验

华为 nova8 Pro 搭载的是基于 Android 10 的 EMUI 11 系统。EMUI 11 系统主打三大亮点：因人而艺，AOD 焕然一新以及沉浸艺术主题，特别是在多设备协同方面有重要的升级。

首先在 UX 交互设计上，EMUI 11 把电影里的 “一镜到底”放进了手机之中，让用户的视觉和交互更为聚焦，带来更高效的操作，例如在自带日历的切换上，画面与画面之间的过渡非常自然，不会像过去那样有视觉上的断片。

华为 nova8 Pro 上还引入了全新的 AOD 息屏显示效果，现在支持动态图片熄屏显示，可以自定义图片、签名和 gif 作为 AOD 展示内容，不再局限于默认主题限制，这样手机即使熄屏状态，也能展现用户的个性趣味。

在 EMUI 11 的加持下，nova8 Pro 还有更新的智慧分屏功能。当游戏、阅读、追剧中来消息，点击查看变为悬浮窗口，可以快速回复，并且可拖动至分屏，还支持直接交换分屏位置，灵活高效；更可将任务叠到侧边栏悬浮球，随时调出。

另外 nova8 Pro 也支持华为独家的多屏协同功能，这个功能相信大家已经很了解了，它基于分布式技术，从系统底层打通了 Windows 和 Android 的藩篱，实现多设备协同操作、数据流转和多屏操控。使用时，只需轻轻一碰手机屏幕即可投射到 MateBook 或 MatePad，可以将手机图片文件直接拖拽至电脑，在 PC 或平板端实时浏览手机信息。

nova8 Pro 上还有一项比较实用的功能，就是 AI 字幕。这个功能可以通过 AI 视频音源解析处理，实现视频英语、日语、韩语实时翻译（部分功能需后续系统升级支持），自动将翻译成汉语的字幕同步在视频上，无需等待字幕组加工，对于经常看美剧、日剧的小伙伴来说很有用。

在性能方面，华为 nova8 Pro 搭载的是麒麟 985 5G SoC 芯片，采用先进的 7nm 工艺制程，带来旗舰级的处理性能和 5G 体验。

IT之家用《和平精英》来考察华为 nova8 Pro 在实际使用时的性能水平，测试时游戏为全高画质，在大约 15 分钟的游戏过程里，华为 nova8 Pro 能够跑出 39.8fps 的平均帧率（满帧 40fps），并且帧率的波动很小。实际游玩时，也感觉不到掉帧或卡顿的情况，非常流畅。

除了《和平精英》，IT之家还测试了《王者荣耀》，在开启最高画质下，nova8 Pro 运行的平均帧率也达到了，游戏过程同样流畅顺滑，未见卡顿和掉帧。

总结：这是一整套 Vlog 装备

作为一款 “专业 Vlog 手机”，华为 nova8 Pro 是一款定位非常明确的手机，它最大的看点就在于完整的 Vlog 视频拍摄解决方案，由此带来出色的前置和后置摄像头视频拍摄能力。当然，视频拍摄之外，华为 nova8 Pro 的拍照表现也能满足用户对这个价位手机的期待。

在其他方面，华为 nova8 Pro 基本上是该有的都有，例如 120Hz 刷新率的屏幕、66W 超级快充、环幕屏、独特潮流的颜值等等，可以说没有明显的短板。

总体来说，华为 nova8 Pro 非常适合平时喜欢拍 Vlog 的用户使用，对于他们来说，nova8 Pro 也许不仅是一款手机，更是一整套 Vlog 装备。而除了 Vlogger 之外，年轻用户也会是 nova8 Pro 的合适的消费人群，其全面丰富的功能，会给爱玩、爱折腾的年轻人带来不错的使用体验。