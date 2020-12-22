企鹅智库调查报告：近 8 成国内网民下一部手机考虑换华为

IT之家 12 月 22 日消息 近日，腾讯旗下的调研机构「企鹅智库」发布了《2020-2021 智能手机消费趋势与用户忠诚 / 流失度报告》，报告分析了 1357 份有效问卷，提供关于这个行业消费端的一些变化和判断参考。

报告发现，从换机周期看，32.7% 的智能手机用户在两年内完成手机更换，72.7% 在三年内换机。到第四年，90.1% 网民完成了至少一次的换机操作。在智能手机的预算上，网民购机预算的平均值约是 3182 元。整体而言，各品牌中端机型成为网民换机的首选，占比接近 50%。高端 / 旗舰机型占比 37.4% 左右，入门机型仅为 13.3%。

品牌偏好方面，华为的忠诚度最高，达 73.3%，即当前华为用户购置下一部手机时很可能继续选择华为，相比去年的 62.2% 上升了 10 个以上百分点。苹果的品牌忠诚度和去年相比差别不大，从去年的 50% 稍增至 54.7%，也就是说正在使用苹果手机的用户有一半几率在换机时选择其他品牌，这部分流失用户中有 33.7% 会选择华为，6.4% 会选择小米。

IT之家了解到，更换下一部手机时，网民优先考虑华为品牌的比例达 77.3%，明显领先于其他品牌。苹果、小米位列二三位，均有近三成网民会在更换时考虑。OPPO、vivo、荣耀品牌也在收集市场上占有一席之地。

以下为报告核心发现：

1，从换机周期看，三分之一智能手机用户在两年内完成手机更换。到第四年，90.1% 网民完成了至少一次的换机操作。因此四年基本可以视作当前网民换机的一个完整周期。

2，购买智能手机预算，一二线城市网民主要在 2001-5000 元，三四五线城市网民多数选择 1000-3000 元的手机。

3，相比 2019 年，2020 年网民购机预算有所下降。一线城市的人均购机预算，相比 2019 年下降了 5.4%，而更为下沉的四五线城市，人均购机预算下降超过 10%。

4，手机品牌中，华为的受众最广，且用户忠诚度最高，苹果、小米次之，但暂时仍有较大差距。

5，网民对硬件性能、电池续航的关注程度较高，且以男性网民为主。此外，能支持 5G、有良好的信号也是更换下一部手机时值得参考的两个方面。

6，对于线上购机，京东是第一选择，其占比接近八成。此外，淘宝、天猫、苏宁等电商平台与品牌官网位列第二阵营。

7，三成左右网民会考虑购买二手手机，以原价六七成的价格，购买品质八成新左右的二手手机最符合这部分用户预期。

8，68% 网民仍习惯全款购买手机，且越年长的网民，全款购买的可能性越高。

9，年轻网民中愿意分期付款的比例更高，00 后群体中，会考虑和很乐于分期购买手机的用户，占比达到 57.8%。