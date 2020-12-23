【IT之家评测】华为 WATCH FIT评测：如影随形的健康私教

12 月 23 日，华为在 nova8 新品发布会上正式发布了全新华为 WATCH FIT，这是华为首款方形形态的轻智能运动手表，主要面向年轻人、女性和活力轻健身爱好者，主打轻巧机身和腕上运动私教。

从定位人群可以看出，华为 WATCH FIT的关键词是 “年轻”、“运动”。根据 IDC 有关 2020 年 Q3 中国可穿戴市场的报告数据，华为在 Q3 以超过 941 万台的出货量位居第一。这背后，与华为手表在运动健康功能上的深度挖掘有很大关系。

在此背景下，全新推出的华为 WATCH FIT手表会有怎样的表现？又有哪些创新的功能呢? 目前IT之家已经第一批拿到了曜石黑版本的华为 WATCH FIT，现在就为大家送上评测体验。

一、外观设计：轻巧、自由、高颜值

华为 WATCH FIT手表在外观上最显著的特点是采用独特的长方形表盘设计，不过华为 WATCH FIT方形表盘的长宽比是经过考量的，华为通过大量佩戴实验数据验证，将表盘宽度设定在了 30mm，弯曲手掌不硌手，可以很好地平衡佩戴体验与显示效果。

华为 WATCH FIT屏幕的表面覆盖了一整块 2.5D 玻璃，为方形表盘增加了圆润的元素，视觉上也有不错的一体感。

屏幕点亮后，可以看到华为 WATCH FIT的屏幕显示还是比较细腻的。这块 1.64 英寸的 456*286 分辨率 AMOLED 屏幕，像素密度达到 326PPI，屏占比则有 70%，为整个手表的颜值加分不少。

视线顺着屏幕玻璃的曲面边缘就可看到与之紧密相连的手表中框。华为 WATCH FIT的中框为增强型聚合纤维材质，表面经过了喷雾处理，呈现出一种金属磨砂质感。

增强型聚合纤维的一个重要特点是 “轻”，因此华为 WATCH FIT的整体重量只有 21g，搭配表带重量不到 34g。

这样的重量，与一只运动护腕相当，戴着它外出运动健身，手上几乎不会有负重感，轻若无物。

手表背面，则是手表最重要的智能传感器模块。

华为 WATCH FIT的表带为软胶材质，卡扣为针扣式，佩戴舒适，戴在手上运动的时候也不容易吸汗。

整体来说，华为 WATCH FIT作为一款运动手表，机身轻巧实用，设计时尚，颜值颇高，对于年轻用户来说，可以和他们身上的青春活力和张扬个性相得益彰。

二、腕上私教功能实用

当代年轻人生活节奏快速，工作繁忙，能够用于健身锻炼的时间其实相对有限，特别是办公室一族需要久坐，时间长了很容易产生健康问题，这就更需要高效的锻炼来维持健康的状态。

怎样让锻炼更加高效呢？对于一些专业运动达人来说这可能不是问题，但对于普通的消费者来说，则需要一定的学习成本，华为 WATCH FIT看到了这一点，因此在这款手表上加入了一项独特的动画健身私教功能。

具体来说，华为 WATCH FIT在手表中内置了 12 门动画健身课程，包含 44 个规范健身动作，适用于办公室和居家场景。

实际使用时，你只需要在手表的 “锻炼——健身课程”选项中找到这些课程，然后跟随手表上的健身动画示范的动作要点进行运动即可。

这样一来，大家就可以利用办公休息的间隙，或者在家忙完家务的空档，随时随地站起来跟着 “私教”做一会运动，通过这些零碎时间的高效健身，让身体保持健康的状态。

至于课程的内容，包括久坐身体唤醒、办公室颈肩舒缓、办公族工间操、拉伸放松、高效燃脂等一系列常规、基本的运动项目。虽然是常规、基本的，但都是经过科学验证可以高效达到健身目的的项目，而且这些动作都相对简易，配合动画的示范，可以快速掌握运动的要领，基本不存在什么学习的门槛。

另外，动画健身私教功能的细节也比较完善，例如锻炼过程中，你可以点击某个动作后预览动作细节，也可以通过触控屏幕上的左右箭头图标切换其他动作。

除此之外，运动过程中和结束后，都可以通过手表和华为运动健康 App 查看锻炼的心率值、心率区间、热量消耗以及运动时间，每一次运动之后都能及时掌握效果，日积月累，就会发现科学健身的优势。

三、其他运动功能体验：96 种运动项目，覆盖面全

当然，对于年轻消费者来说，繁忙的工作只是生活的一部分，爱尝试、爱探索，爱冒险，毕竟是年轻人的主色调。当时间空余下来时，很多小伙伴还是会尝试更深入、专业的运动，例如游泳、骑行、长跑、篮球等。

因此，华为 WATCH FIT也内置了丰富的运动监测模式，当你打算在周末或假期来一场长途骑行，来一场皮划艇竞赛时，不会因为手表不支持这些运动项目而错过科学锻炼的机会。

具体来说，华为 WATCH FIT支持 11 项专业运动模式（跑步、步行、骑行、游泳、椭圆机、划船机）和 85 种自由运动模式，包括健身类、舞蹈类、球类、水上项目、冰雪项目、极限运动等等，基本上主流常见的运动项目都囊括在内。

通过内置的智能传感器，华为 WATCH FIT可以在你运动时监测你的心率、心率区间，卡路里，运动时间等数据。

而更智能的是，这款手表还内置了运动&心率传感器，结合运动状态识别算法，它可以做到主动识别你的运动状态。例如当你早上起来戴着华为 WATCH FIT去晨跑，但忘记打开跑步的监测模式，华为 WATCH FIT就会主动提醒你是否在跑步，以及在哪里跑步，你点击确认后，手表就会进入跑步这一运动模式。

这样的主动监测功能目前支持室内外跑步、室内外步行以及椭圆机、划船机等 6 种运动模式，相信未来会加入更多的运动模式。

以室外步行为例，IT之家编辑在下班回家的路上进行了一次测试，借助内置独立 GPS，华为 WATCH FIT精准记录了小编的运动轨迹，并且给出了这次步行的配速、消耗的卡路里、心率等信息，在《华为运动健康》App 中可以查看这些数据的详细信息。

而在运动中，华为 WATCH FIT还对小编的实时心率、心率区间进行了监测，结合专业运动算法支持，还提供最大摄氧量、恢复时间及锻炼效果等专业运动建议与评估。

例如在心率区间方面，华为 WATCH FIT提供了两种心率区间划分方法，用户可以在华为运动健康 App 上根据自己的运动目标选择划分方法，实时监控自己的心率区间。每一种心率区间，代表一种运动效果，用户可以根据自己的运动目标，及时调整运动状态。

在这些数据与科学评估方式的加持下，华为 WATCH FIT可以让小编在每次运动后都能准确掌握自己的运动效果，并根据运动的情况对运动强度、方式等进行调整，从而让运动的质量不断提升。

四、健康监测：HUAWEI TruSeenTM 4.0 心率监测和全天候连续血氧监测是亮点

除了运动监测，智能手表另一项重要职责就是对用户健康情况进行监测，让用户实时了解自己的健康数据，特别是对年轻人而言，了解自己的健康数据，可以在早期发现自己身体存在的健康隐患，从而起到预防的作用。

华为 WATCH FIT在健康监测上的一个重要卖点就是实时的心率监测，即连续、快速、精准地对用户心率进行监测，这个功能得益于华为第四代 HUAWEI TruSeenTM 4.0 心率监测技术。

具体而言，华为 WATCH FIT可以 24 小时对用户的心率进行测量，并给出心率曲线。同时，它还可以根据活动状态智能调节心率监测频率，并给出静态心率过高 / 过低提醒。

在心脏健康方面，华为 WATCH FIT还可以提供心律失常监测，这是华为和中国 301 医院专业医生团队联合开展的心脏健康研究计划。

在测试时，华为 WATCH FIT可以借助内置的高精度 PPG 传感器和心率监测技术，全天候监测用户的心率。特别是当你有心悸、乏力、心慌、胸闷气短等症状时，也可立即进行一次主动测量，及时识别健康风险。

除了可以监测心率状况，华为 WATCH FIT还可以进行全天候连续血氧监测，血氧饱和度是呼吸循环系统的重要生理参数，血氧饱和度低于 90% 时，会导致大脑长期缺氧，后果可想而知。

使用华为 WATCH FIT测量血氧饱和度的过程非常简单快速，只需在血氧饱和度栏目中点击开始，手表就可以自动监测血氧饱和度，整个过程大约只耗时半分钟。

对于年轻用户而言，如果是做一些登山，或者到高海拔地区旅游，就可以随时用华为 WATCH FIT测一下血氧饱和度，时刻查看自己是否存在缺氧的危险。

现代社会的上班族普遍要面对强度较大的工作压力，很多人也或多或少地存在焦虑，长期的焦虑会影响睡眠状况，而睡眠质量不高，则容易衍生出很多疾病。华为 WATCH FIT也支持睡眠质量的监测和追踪功能。

简单来说，它可以在不打扰用户睡眠的情况下，自动识别用户的入睡时间和出睡时间，并进行睡眠质量的监测。

监测完成后，你可以在华为运动健康 App 上查看自己详细的睡眠质量数据。华为 WATCH FIT可以完整呈现用户包括睡梦与零星小睡在内的全面睡眠结构（包括浅睡、深睡、REM 快速眼动和清醒），进而准确识别入睡困难、睡眠浅、夜间易醒、早醒、多梦、作息不规律等 6 大类典型睡眠问题，并提供上百条睡眠改善建议及个性化睡眠服务，指导用户以最科学健康的方式进行睡眠。

例如IT之家小编平时睡觉时并未觉得有什么异常，但早上起来经常就是乏力、困倦，经过华为 WATCH FIT的监测，原来是睡觉时快速眼动比例偏高以及深睡连续性不好导致的。点进这两个选项，可以看到华为运动健康 App 给出了详细的改善建议。

总体来说，华为 WATCH FIT的睡眠监测还是比较准确、好用的。

除了上述这些健康指标的监测，华为 WATCH FIT还支持压力监测、女性生理周期管理等功能。IT之家觉得，这些健康监测功能除了可以帮我们及早发现身体中存在的健康隐患，更重要的是可以用数据化的健康测试和提示帮助我们养成健康的生活习惯。

五、其他使用体验

除了运动健康，华为 WATCH FIT作为一款智能手表，当然也支持一些常规的智慧能力，毕竟年轻人的生活比较丰富多彩，很多场景下，智能手表可以产生比手机更便捷的交互效率。

例如华为 WATCH FIT支持 NFC 功能，可以绑定华为钱包，开通公交和地铁 NFC 支付，使用时只需要把手表贴近公交车的付款机器上，就可以完成扣款，比手机扫乘车码方便多了。

此外，华为 WATCH FIT还可以开通支付宝扫码支付，买东西付款时也不需要掏出手机，只需抬手就可以完成支付。

另外，华为 WATCH FIT还内置了语音助手，长按手表侧边按键，一秒即可唤醒智能手机的语音助手，你可以让语音助手为手表设置闹钟或打开某项运动，甚至操控智能家居。

华为 WATCH FIT与手机配对后，还可以通过手表侧边按键开启手机拍照 App，遥控拍照菜单，点击即可拉起手机相机拍照。

最后值得一说的是，华为 WATCH FIT的长续航，以IT之家小编的使用体验来说，开启心率实时监测功能的情况下，从电量为 100% 开始佩戴手表，4 天之后剩余电量为 61%，据此推算。正常使用情况下，华为 WATCH FIT充满一次电，坚持 10 天左右应该不成问题，可见这款手表的续航能力还是非常出色的。

六、总结：适合年轻人的健康私教

作为一款针对年轻消费群体的智能手表，华为 WATCH FIT可以说很好地扮演了自己的角色。它最大的特点是轻薄自由、高颜值，以及在动画健身私教等功能加持下的运动健康辅助能力，这些都是直击年轻用户刚需的亮点。此外，WATCH FIT在健康管理监测以及续航方面给IT之家留下了比较深刻的印象，结合其相对亲民的售价，华为 WATCH FIT还是比较适合年轻上班族、对运动健身有一定需求的用户使用的。

另据小编获悉，华为 WATCH FIT普通款将于 2021 年 1 月 8 日 0 点在华为商城、各大授权电商平台、华为体验店及授权零售商同步开售，售价为 799 元，有兴趣的小伙伴们届时可以密切关注一下啦！