专访华为支浩：全屋智能做 ALL IN ONE，让消费者过真正简单易用的智慧生活

12 月 21 日,华为在东莞松山湖总部举办了全屋智能及智慧屏新品发布会,这是华为今年的最后一次线下发布会。在这次发布会上,华为带来了多款重磅产品,包括华为全屋智能 ALL IN ONE 解决方案、华为智选车载智慧屏以及全新的 S 系列华为智慧屏等等新品。

华为全屋智能将于明年 3 月份正式商用,这是一套完整的全屋智能解决方案,涵盖照明系统、安防系统、空气系统、用水系统、音乐系统、感知系统。余承东在发布会上表示,现有智能家居大多是 “伪智能”,华为方案将重构智能家居领域传统的组网、体验、生态和渠道,利用信息和逻辑运算,将全屋智能带给每个家庭。

华为 S 系列智慧屏是华为智慧屏家族中的新成员,定位中端,相当于华为手机中的 nova 系列,主打年轻潮流和高质价比,华为 S 系列智慧屏涵盖了 55、65、75 三个尺寸,支持 120Hz 屏幕,搭载了全新的鸿蒙 OS,新增分布式游戏、智能屏 K 歌、远程看家等功能,并且强调常用常新,十年也不过时。华为智选车载智慧屏号称不用换车也能让你体验智慧出行,支持手机应用跨屏流转,已支持 30+App 应用。据余承东介绍,华为的 HiCar 方案目前已合作 20 + 车厂,150 + 款车,30 + 应用,2021 年计划预装超 500 万台。

华为消费者业务 IoT 产品线总裁支浩▲

发布会结束后,华为消费者业务无线宽带与智能家庭产品线总裁支浩接受了IT之家等媒体的采访,围绕智慧屏、全屋智能等话题进行了深一步探讨。

智慧屏常用常新,华为立志做中国最大的智慧屏厂

目前大屏电视产品已经进入了存量市场,换机频率低,消费者的购买欲也在逐步减少,甚至不少家庭电视买回来之后变成了一个装饰品,每天打开电视的次数屈指可数。这里面的主要原因,一方面是智能手机和移动互联的高度发展,消费者的精力都转移到了移动端,另外一个原因,则是电视并不像智能手机那样,有着频繁的系统更新和新功能的加入来吸引消费者升级体验。大部分情况,是电视买回来什么样,用个好几年之后还是原来的样子,既没有系统升级,也没有软件新功能加入,久而久之消费者也就厌倦了这种单一的体验。

华为智慧屏的优势在于,它不仅仅是一台大屏电视,还涵盖了全场景智慧生活中的四个中心——IOT 控制中心、智能交互中心、跨屏体验中心、娱乐中心,基于 HarmonyOS 分布式技术的优势,华为智慧屏既有 AI 加持的智慧交互,同时也有跨屏体验,信息和内容可以在多终端之间无缝流转,各终端之间能力互助共享、互为外设,以构建新的家庭智慧中心。

在智慧屏上,华为提出了 “常用常新”“十年也不过时”的概念,这也是刺激消费者购买欲望的重要点,消费者在体验智慧屏时,借助 OTA 升级,会源源不断的获得功能上的新体验,让产品始终保持最新,智慧屏可以享受长期更新服务,让产品功能始终保持最新,使用多年也不落伍。

根据本次发布会消息,即将到来的农历新年,HarmonyOS 全新版本将在华为智慧屏全系列升级。在采访中,支浩透露智慧屏 V 系列会在明年 3 月更新,同时明年会打造五个场景,视频、音乐、游戏、教育,健康,通过 AI 和分布式加持,把这五个场景做深、做透。

关于华为接下来会不会推出更入门级别的智慧屏问题,支浩表示,华为会一步步往前走,要真正地引领智慧屏行业,先从高端做起,做高端才能影响这个行业。华为想要做最大的玩家,对这个产业产生真正的影响,所以逐步开始把年轻潮流 S 系列推出来,也是希望获取一些份额。“我们一直在要求每个领域做到中国最大的手机厂、手表厂、耳机厂、路由器厂,智慧屏也会遵循这个规律,华为也立志要做中国最大的智慧屏厂”。

四大重构带来真正的智慧生活,服务是未来核心之一

本次发布的全屋智能解决方案也引起了业界的极大关注,据IT之家了解,全屋智能华为两三年前已经立项,华为全屋智能方案提出了四大重构,包括重构组网、体验、生态和渠道。以组网为例,华为推出的全屋智能主机有高集成、模块化、智慧化、可扩展的特点,华为创新的中频带电力线载波通信技术 PLC-IoT 在传输速度、距离、可靠性方面超过了 Zigbee。此外,华为全屋智能主机开放了 1 万 + API,共建 10 万 + 家庭场景,华为 HiLink 生态目前已经覆盖 150 + 品类,4000+SKU,800 + 合作伙伴,2.2 亿 + IoT 设备。

在采访中支浩表示,四大重构说得简单点,就是让消费者过上真正的简单、易用,没感觉的智能生活。目前华为已经联合了 42 个合作伙伴建立了 PLC-IoT 的标准,通过电力线与控制线的融合完成了家庭海量硬件的互联互通。支浩强调,未来家庭只需要两张网。一张是基于物联的窄带网络,采用 PLC 家庭物联总线,实现了全屋海量智能设备和声光水电等系统之间的智慧互联。另一张是基于大数据的宽带网络,这种宽带网络对带宽、传输和性能有更高的要求,布线技术也已发展到最先进的 7 类线。这个才是智能家居,让你感受不到它的烦琐,感受到的是它的方便,真正地好用。

全屋智能是全场景智慧化战略围绕‘家’的重要部署,华为全屋智能做的是 ALL IN ONE,从底层的连接芯片到云到全栈的打造,该解决方案包含 1 个主机,2 张网络和 N 个硬件。其中,1 是智能主机,相当于智慧家庭的大脑,利用信息和逻辑运算,控制协同全屋智能硬件之间的互联,并且也是实现全屋智能智慧化、学习成长的基础。2 则是两张平面网,一张是家庭物联网,一张是家庭互联网,组成的同一网络实现了全屋智能硬件的互联互通,这相当智慧家庭的神经中枢,用来传达和控制由智能主机发出的指令。N 是有华为自由产品、 HiLink 泛生态单品等声光水电气等成套系统构成,这好比智慧家庭的眼睛、嘴巴、胳膊等器官,实现智慧家庭的听觉、嗅觉、触觉等能力。

和以往的单品、单系统的 “伪智能”家居系统相比,华为全屋智能的优势不言而喻,它是对智能家庭的一次由内到外的重构,依托于 1+2+N 理念,家庭智能硬件和声光水电系统之间的协同能力更强,同时消费者也可以在这个 1+2+N 架构上更灵活的部署新的智能硬件。

全屋智能也是对渠道的一次重构,传统的渠道大多只具备销售单品的能力,全屋智能的解决方案比较复杂,而华为将对自身手机渠道进行全屋解决方案的赋能,使其具备销售全屋智能解决方案的能力,为消费者提供一站式服务。在采访中,支浩认为,全屋智能最重要的就是售后和未来的维护,今年年底之前主要是做前装,明年会逐步对手机渠道进行改造,让他们具备有这方面售后体验服务的能力,到明年会陆陆续续开这种服务的体验店,可能会开几百家,目前自己的服务团队已经在同步立项做这件事。支浩强调,这是未来的核心的之一。