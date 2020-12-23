亚马逊多事之秋：德国配送中心暂停运营

据报道，代表阿拉巴马州亚马逊部分仓库员工的零售联盟与亚马逊谈判，美国时间周二双方达成一项协议，同意将 769 名季节工纳入可能成立的协商组织，这一协议意味着联盟离选举又近了一步。之前美国监管机构已经同意阿拉巴马州亚马逊仓库员工发起投票，以决定是否在美国成立亚马逊第一个工会。

在亚马逊欧洲员工群体中，工会有着很高的地位，但在美国却是另一番景象。亚马逊阻止美国员工成立工会。2014 年特拉华州仓库的技术员想建立工会，但因为票数不足放弃，自此之后亚马逊就没有过实质性的投票。

周二时，双方在美国全国劳资关系委员会达成协议，亚马逊和零售、批发和百货商店工会（Retail，Wholesale，and Department Store Union）已就细节问题达成一致，确定哪些员工可以在选举中投票。

另有消息称，德国亚马逊的一座配送中心因新冠疫情暂停运营，配送中心有员工 900 人，但最近的检测发现有 125 人感染新冠。上周，德国当地的健康机构曾给亚马逊加布森（Garbsen）配送中心的员工体验，虽然目前中心只有 125 例感染病例，但总数已经达到 250 例。

亚马逊德国分公司在声明中表示，将会给配送中心所有员工体验，只有测试呈阴性的员工才能复工。本周早些时候，因为员工感染新冠，亚马逊关闭新泽西一座仓库。