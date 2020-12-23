想买齐苹果全系产品和服务，要准备好近 60 万元

12 月 14 日，苹果公司始终在努力将自己定位为更经济实惠的品牌，今年早些时候还发布了经济型 iPhone SE。但毋庸置疑，苹果现在仍是个高端品牌。要想成为苹果的铁杆儿粉丝，即购买其全系产品及其配件和服务，花费可能超过 57 万元。

1. 苹果智能手机（14425 元）

铁杆儿果粉可能会想从升级到新款 iPhone 12 开始，新款苹果手机增加了许多额外功能，比如 5G 连接和长焦变焦镜头。最高端的选择是配备 6.7 英寸屏幕、512GB 存储空间的 iPhone 12 Pro Max，苹果官网售价 11899 元。AppleCare + 盗窃和损失保险 1798 元、MagSafe 硅胶保护壳 399 元、MagSafe 无线充电器 329 元，总计需要 14425 元。

2. 苹果智能手表（12698 元）

苹果专卖店中出售的最贵 Apple Watch 售价为 11199 元，另需 1499 元添加 AppleCare + 保险。这款智能手表拥有 44 毫米银色不锈钢表壳和黑色皮带，以及来自 Apple Watch Hermès 系列的 “Single Tour Deployment Buckle”。总计花费为 12698 元。

3.Mac 电脑（468868 元）

要真正增强家庭办公功能，可以购买包括所有附件、价值 408472 元的 Mac 套餐，其中包括 2.5GHz 28 核 Intel Xeon W 处理器（Turbo Boost 最高可达 4.4GHz，52500 元)、1.5TB 内存 (187500 元)、两个 Radeon Pro Vega II Duo 图形处理器 (各配备 2x32GB HBM2 显存，81000 元)、8TB 固态硬盘存储空间 (19500 元)、可实现更好视频性能的 Apple Afterburner 加速卡 (15000 元)、妙控鼠标 2 + 妙控板 2(973 元)以及预装 Final Cut Pro（1998 元）和 Logic Pro 软件 (1298 元)。

当然，果粉可能还需要更好显示器，苹果公司 32 英寸的 Pro Display XDR 配备 Retina 6K 和纳米纹理玻璃，售价 47999 元，Pro 支架售价 7799 元，VESA 支架转换器 1599 元。再加上 AppleCare + 保险 2999 元，费用总计为 468868 元。

4.MacBook 笔记本（61655 元）

如果需要在旅途中使用 MacBook，拥有所有附加功能的顶级 MacBook Pro 售价 54745 元，包括 16 英寸视网膜显示屏、2.4GHz 8 核第九代 Intel Core i9 处理器（Turbo Boost 最高可达 5.0GHz，1500 元)、64G 内存 (6000 元)、AMD Radeon Pro 5600M 图形处理器（配备 8GB HBM2 显存，5250 元)、8TB 存储 (16500 元)、两个预装软件选项 (Final Cut Pro 售价 1998 元、Logic Pro 售价 1298 元)。AppleCare + 为 3098 元。

你可能还需要些配件，比如 USB-C to Lighting 接口适配器电缆，用于将 iPhone 连接到 MacBook（145 元），还需要另一根电缆连接到 USB，售价 145 元。保护皮套 1363 元、支持数字小键盘的键盘售价 924 元，鼠标 710 元，MacBook Pro 可调式支架售价为 525 元。所有开支总计为 61655 元。

5.iPad 平板电脑（18113 元）

苹果将 iPad 视为可以充当个人电脑的平板电脑，其中 12.9 英寸的 iPad Pro 售价最贵，约为 13099 元。此外，还有许多配件，包括 1TB 的存储和手机服务 (额外费用因运营商而异)、998 元的 AppleCare+、2399 元的最新妙控键盘、969 元的手写笔 Apple Pencil。再加上防摔和防磨损、售价 648 元的保护套，总开支为 18113 元。

6.iPod 播放器（3986 元）

苹果在 2019 年重新推出了经典的 iPod touch，它的零售价为 3399 元，存储空间为 256GB。AppleCare + 保险为 388 元，保护套 199 元，总计 3986 元。

7.AirPods Pro 无线耳机（2198 元）

这款售价 1999 元的无线耳机始终是大众的最爱，尽管社交媒体上最初流传的评论称它们看起来很奇怪。不过物有所值，音质效果比原来的 AirPods 更好。再加上 199 元的保护套，费用总计 2198 元。

8.AirPods Max 耳机（5267 元）

因为 Beats 耳机和 AirPods Pro 不适合那些总是在无线音频领域寻找最新最棒产品的人，为此苹果推出了名为 AirPods Max 的新产品。它的售价高达 4399 元，比苹果最实惠的 iPhone 还要贵，看起来就像 AirPods 和 Beats 的混合体。AppleCare + 保险为 479 元，再加上 389 元的保护套，总计花费为 5267 元。

9.HomePod 智能音箱（2619 元）

如果你已经深入苹果的生态系统，当你为家里挑选智能音箱时，只有一种可以很容易地与其他苹果设备同步，并自动默认使用 Apple Music，它就是 HomePod。虽然 Siri 在语音功能上仍然落后于 Google Assistant 和亚马逊 Alexa，但苹果对这款音箱的价格为 2299 元，AppleCare + 保险为 320 元。值得称赞的是，它确实能与现代家具很好地融合在一起。总计花费 2619 元。

10.Apple TV 机顶盒（1489 元）

没有电视，任何家庭布置都不能算完整，这就是 Apple TV 的用武之地。需要说明的是，你仍然需要单独购买电视硬件，比如索尼或三星的 4K 电视。苹果以大约 1300 元的价格出售 Apple TV 机顶盒，它可以连接到电视机本身不支持的大量应用程序，比如 Peloton 或 Master Class，并配有遥控器。保护套大约 189 元，总计 1489 元。

11. 服务业务（2350 元）

最后，苹果也在销售基于订阅的服务。虽然 iPhone 的销量近年来有所放缓，但这些设备上的功能仍在蓬勃发展。苹果提供的服务如此之多，以至于它创建了名为 Apple One 的捆绑包，提供对所有这些服务的访问。在 1 个月的免费试用后，Apple One 每月 195 元的订阅费用，可以让人获得 Apple TV+、游戏服务 Apple Arade、Apple News+、2TB 的 iCloud 存储和 12 月 14 日发布的 Apple Fitness+。每年订阅费用总计 2350 元。

将上述花费加起来，总额高达 573668 元。不过对于普通用户，买自己喜欢的就好。