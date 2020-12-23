消息称苹果 iPhone 12/Pro 激增订单，明年 Q1 出货量上涨 38%：mini 预期保持不变

IT之家12月23日消息 外媒 Apple Insider 报道，Cowen 分析师称，苹果公司对 iPhone 12 系列的预估需求量很大，并增加了 2021 年 Q1 与组装伙伴的订单，预计 iPhone 12 系列出货量将同比增长 38%。

到目前为止，iPhone 12 系列已被证明是苹果公司的热门移动设备，而且可能在相当长的时间内保持强劲需求。外媒 Apple Insider 看到的一份给投资者的关于整个智能手机市场的说明中，Cowen 分析师认为苹果正享受着强劲的需求，这种需求将持续到 2021 年 Q1 季度。

2021 年 3 月底的出货数量将增长到 5100 万部，同比增长 38%。这一数字也高于上个月对该季度的预期，当时预期为 4700 万台。

IT之家获悉，这些转变主要包括 iPhone 12、iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 的订单增长，而 iPhone 12 mini 的出货量预期保持不变。

部分原因在于中国市场的需求，Cowen 分析数据提出，仅 2020 年 11 月就有超过 600 万台的销量。这相当于 20% 左右的市场份额，也是多年来的新高。

2020 年 12 月所属季度，苹果 iPhone 12 系列目前的目标是生产 7900 万部，同比增长 13%，其中 iPhone 12 机型被认为将占到订单的 82%。在过去的两代产品中，这一代机型平均只占 74%，强调了当前这批智能手机的需求。

尽管制造数量很高，但预计 2020 年下半年 iPhone 12 的总产量估计为 7500 万部，比前两年的 8400 万部左右有所下降。这可能是由于苹果决定比正常情况下晚些时候出货最新机型，这是全球事件驱动的选择。

即便如此，iPhone 的整体制造量还是同比增长了 3%，达到 1.21 亿部。2020 年全年追踪单位数为 1.93 亿部，同比下降 3%，但 2021 年的 iPhone 单位数被 Cowen 模拟预测为 2.15 亿部。