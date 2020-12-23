欲打破微软垄断：统信软件牵手华为、阿里等发起操作系统生态联盟

“一颗种子埋到土里面，不但需要阳光和空气，也需要大的环境，树的成长过程当中会经历风霜雨雪，这非常像生态体系建设的过程。”在 12 月 23 日举办的首次 UOS 生态大会上，统信软件总经理刘闻欢用一棵树的成长比喻操作系统生态体系的建设。

在此次大会上，统信软件在发布《统信 UOS 操作系统使用教程》以及成立统信学院的同时，还发起成立同心生态联盟，首批会员包括阿里云、华为云办公、金山办公、中科曙光、三六零等 30 家企业。

据介绍，同心生态联盟将围绕自研操作系统等基础软硬件构建创新生态，推进产品生态适配，为信息技术产业发展提供技术、标准、人才等方面的支撑服务，同时促进企业间团结协作，实现优势互补、资源共享、协同推荐，共同推动信息技术产业项目落地，推动产业链协同发展。

刘闻欢认为，操作系统在生态当中是根和树干，树叶、树枝就是合作伙伴和用户，需要通过光合作用，大家共同建设生态。但对于中国操作系统的生态来讲，这棵树才刚刚开始成，尚未形成枝繁叶茂的状态。

从目前全球的操作系统市场格局来看，微软、谷歌的安卓和被被 IBM 收购的红帽（Redhat）是三驾马车。数据显示，微软在全球桌面操作系统领域占据近 80% 的份额，在中国甚至高达 95%；安卓则占据了全球移动操作系统近 73% 的市场，苹果约为 26%；全球服务器操作系统领域同样是两强争霸，微软和红帽合计占据了超过 80% 的市场。

除了在市场份额上的明显差距，国内操作系统相较国外在核心技术、产品理念、商业模式、生态建设等方面也都存在较大差距。不过，中国企业也正在发力追赶，市场化机制逐渐形成、企业数量减少规模变大，以及技术路线逐步统一都给国产操作系统的发展提供了基础，而统信软件就是一家致力于国产操作系统研发的企业。

据了解，统信软件是 2019 年底由武汉诚迈以及武汉深之度共同成立，发布操作系统产品 UOS（统信操作系统），基础为武汉深之度的操作系统 Deepin。Deepin 作为国内研发较早的开源操作系统，是我国唯一一款在全球开源系统排名前十的操作系统，也是目前排名最高的来自中国的发行版操作系统，可支持 33 种语言。

目前，统信软件已打造了两千人的团队，陆续发布了 UOS 社区版、行业版、个人版、专业版、企业版和欧拉版六个版本，积累了超过 100 万的开源社区用户，实现了 1 个总部、3 个通用软硬件适配中心、6 个研发中心、14 个省市的全国布局，结成了数千家技术商业和战略合作伙伴打造的生态系统。

截至目前，统信 UOS 操作系统已广泛应用于政企之中。据统计，统信已拓展了数十个部委用户和地方政府用户，今年又增加了 48 家金融机构用户以及其他行业用户，在竞争性的市场上统信 UOS 获得了超过 70% 的市场占有率，奠定了国产操作系统领先者的地位。

据统信软件的上市股东诚迈科技披露，今年第三季度，统信软件营收 1.06 亿元，前三季度收入达到 1.45 亿人民币，具备了一定的市场规模及营收能力。在此次大会上，统信软件还宣布完成 A 轮 11 亿人民币融资，亦庄国投领投，其他多家顶级投资机构共同参与。

统信软件董事长王继平表示，统信软件所取得的发展主要得益于一个积分点、两个方面、三个要素，即 UOS 的生态居于中心地位，产品和服务两个方面同步推进 UOS 的发展，同时必须把握好技术、人才和市场这三个要素。他认为，生态是操作系统能否成功的核心，而只有打造优质产品才能打造优势生态，同时在在服务方面，要破除以产品为中心，利用平台型思维构建生态。

刘闻欢认为，建设操作系统生态不仅是满足信息安全的需求，也是信息产业发展权的问题。“我们希望建设开放生态，而不是封闭生态，苹果的 Mac、iOs 是典型的封闭生态，不对外开放也不授权给第三方使用，但是从过去的历史经验和看到的案例来看，开放生态必然会战胜封闭的生态。”他认为，开源开放生态建设方式会成为全球市场的主流。

王继平强调，统信软件的目标是先从国内打破微软的垄断地位，然后往国外扩展，希望将来在全球能和微软分庭抗礼，占据国际上相当的市场份额。此外，统信软件将进一步加强与操作系统上下游厂商的合作，团结更多优秀的硬件应用软件厂商。