【IT之家开箱】不止于时尚的全面均衡轻薄本，华为 MateBook D 14 2021 款图赏

随着 2021 年的临近，电脑厂商纷纷推出搭载 11 代酷睿 TM 处理器的轻薄本新品，华为也更新了 MateBook D 14 2021 款，IT之家拿到了一台深空灰配色的高配版，接下来就给大家带来它的开箱图赏。

华为 MateBook D 14 2021 款包装中除了说明书和保修卡之外，主要的配件有电脑本体，65W 的 USB-C 口快充电源适配器以及双 USB-C 口电源线。

华为 MateBook D 14 2021 款正面非常简约，精密喷砂工艺，搭配镜面的 HUAWEI 标识，颇具质感。配色方面除了深空灰还有亮银色。

华为 MateBook D 14 2021 款的屏幕支持 180 度开合，边框部分采用 3 边等宽的超窄边框设计，屏占比高达 84%。

屏幕本身为雾面 IPS 材质，拥有 1000:1 的对比度，100% 的 sRGB 色域以及 300nit 亮度，同时还支持德国莱茵低蓝光护眼认证以及 DC 调光无频闪双重护眼功能加持。

华为 MateBook D 14 2021 款的 C 面采用全尺寸巧克力键盘，摄像头被隐藏在第一排居中位置，需要手动按压开启和关闭。

电源按键独立于右上角，同时兼备了指纹识别功能，可做到一键开启解锁电脑。

触控板面积较大，表面手感于掌托部分金属略有区别，按压反馈和触摸手感中规中矩。

键盘面右下角贴有支持 NFC 功能的华为分享标签，使用华为自家手机可实现一碰传、多屏协同等联动功能。

华为 MateBook D 14 2021 款的 D 面还有一组左右对称的立体声双扬声器。

机身左侧有 USB-C 电源接口，USB 3.1 Type-A 接口以及 HDMI 接口。

机身右侧是一个 USB2.0 Type-A 接口和 3.5mm 音频接口。

以下是更多IT之家的华为 MateBook D 14 2021 款图赏：