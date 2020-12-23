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芝奇发布上古水神 ENKI 一体式水冷散热器：三种规格预售价 899 元起

2020/12/23 23:40:32 来源：IT之家 作者：信鸽/实习 责编：信鸽/实习
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IT之家12月23日消息 芝奇 G.SKILL 本月发布了上古水神 ENKI 一体式水冷散热器，今日在京东开启预售。这款水冷散热器有着多项创新设计，共有 360、280、240 三种规格可选，为高端超频用户打造。这是芝奇推出的首款一体式水冷 CPU 散热器。

散热器采用了 8mm 内径加粗低膨胀率水管，表面具备编制尼龙保护层。水冷头搭载 ARGB 灯光，采用 3-Pin 5V 接口，可以支持华硕、技嘉、华擎等多款主板，玩家可以自定义灯效。水泵方面采用独家研发的喷射水泵，配置高转速叶轮，使马达推动水冷液时能达到更高速的流动循环。为了提升散热能力，水冷排采用高密度铝散热鳍片，搭载更多水路。其中 360 和 240 规格比多数竞品多出三至四条水路，280 规格则多出六条水路。

芝奇 ENKI 的散热铜底为略微突出的曲面，使其能与 CPU 上盖完美贴合而强化散热能力，并搭载特殊的阶梯式水路设计及间距极密的微鳍片，能更有效稳定水流方向，使冷热水不会交互干涉，透过高速的多水道冲击下能将散热效果发挥到极致。

芝奇上古水神 ENKI 配备高转速九叶片风扇，使用液态轴承，支持 PWM 调速。同时配备工业用服务器等级导热膏，保证了高功率 CPU 的散热效率。

IT之家了解，上古水神 ENKI 240 预售到手价 899 元，280 版到手价 999 元，360 版到手价 1299 元。官方表示预计于 2021 年初开始发货。

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关键词：芝奇水冷

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