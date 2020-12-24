iOS 微信更新 7.0.20 正式版：新增青少年模式，发现页新增附近的直播和人

IT之家12月24日消息 微信 App 苹果 iOS 版昨日推送 7.0.20 更新，新增了两项功能，此外在 “发现”页面出现了附近的人和直播功能。

本次更新最重要的便是青少年模式的上线，用户可以在设置中开启。开启时需要同意《使用条款》，并输入微信密码进行验证。

功能开启后，看一看、游戏、附近的人、摇一摇、购物功能均不可访问，自动从 “发现”页面消失。视频号、公众号、小程序均限制为仅限已经关注的账号。此外，搜一搜提供的内容也受到限制。

根据IT之家实测，“搜一搜”功能对于搜索表情、文章、朋友圈的影响并不大，但是想要搜索百科、新闻、公众号、音乐、商品时，能显示的结果十分少，大多数情况下都会提示 “青少年模式下暂无更多搜索内容”。

想要关闭 “青少年模式”，同样需要输入微信密码进行验证。

本次更新的搜索表情功能，用户可以在聊天界面单击表情图标，左侧会出现放大镜形状的图标，点击可进行表情的搜索，不仅限于自己已经购买或下载的表情，十分方便。

此外，微信 7.0.20 iOS 版还在发现页面增添了 “附近的直播和人”功能，开启手机定位并授予微信权限之后，点击可以看到附近的人微信账号信息、距离，同时可以访问对方朋友圈（如果对方授予权限的话）。此时，在对方的名片上出现 “打招呼”按钮，点击后弹出新页面，可以编辑一条文字消息并发送。

除此之外，在附近的人页面点击右上角功能图标，可以弹出功能列表。点击 “附近打招呼的人”可以看到所有向自己打过招呼的人。点击 “清除位置并退出”，即可暂时关闭此功能，附近的人无法看到你。

IT之家了解到，微信 7.0.20 安卓版本于 10 月 29 日推出，目前版本为 7.0.21，均没有观看附近的直播功能。此外，微信安卓版 7.0.21 没有带来新功能，仅显示 “修复了一些已知的问题”。