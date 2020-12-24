美国 5G 牌照拍卖金额已达 698 亿美元，打破历史纪录

北京时间 12 月 24 日早间消息，美国联邦通信委员会（以下简称 “FCC”）正在进行无线牌照拍卖，在经过三周的竞标后已经卖出超过 698 亿美元的牌照，创下历史纪录，而这有可能会改变手机运营商未来十年的前景。

此次拍卖的收入已经超过 FCC 在 2015 年拍卖中频段牌照时创下的 449 亿美元纪录，当时美国手机运营商纷纷争抢这种牌照以增强自己的 4G 服务。而在今天，这些公司正在投入数百亿美元巨资，为下一代 5G 网络的建设铺路。5G 网络将可加快数据流向手机和其他无线设备的速度，如 PC、汽车和工业机械等。

698 亿美元的金额已经超出华尔街的最高预期，这表明有几家公司正在争夺最有价值的无线牌照。此次 5G 牌照的拍卖于 12 月 8 日开始，在圣诞节假期和新年期间将会暂停，直到明年 1 月 4 日才会重新开始，届时总金额可能会进一步上升。

在拍卖过程结束之前，每一次出价都是保密的。分析人士预计，AT&T 和 Verizon 通信等老牌公司将会拍走很大一部分牌照，以便与竞争对手 T-Mobile 美国公司相抗衡，该公司在今年 2 月收购了 Sprint 的资产。

研究公司 LightShed Partners 的电信分析师沃尔特 · 皮切克（Walt Piecyk）表示：“中频段频谱是 5G 的发展方向。”他补充称，T-Mobile 美国公司与 Sprint 的合并 “显然给 Verizon 和 AT&T 带来了压力”，迫使其投入大量资金竞拍 5G 牌照。他指出：“当数字变得这么大时，有理由猜测所有公司都在变得更加好斗。”

与此同时，移动服务提供商还需要面临来自投资公司和市场新进者的竞争。卫星服务提供商 Dish Network 在 2015 年的拍卖中拿到了很多牌照，而该公司本月发行了 20 亿美元的可转换债券，从而筹集到更多现金来进行竞拍。Dish Network 此前收购了 Sprint 的一部分资产，并从中获得了约 800 万客户，目前正在建设自己的手机网络。

另一方面，有线互联网服务提供商多年以来一直都在进行无线服务试验，而它们的参与也可能会影响到拍卖结果。今年早些时候，康卡斯特和 Charter Communications 斥资近 10 亿美元参与了一次规模较小的牌照拍卖，而这次也联手参与了竞标。

FCC 此次拍卖的是 3.7 千兆赫到 4 千兆赫之间频谱的牌照，这种中频段频谱很适合 5G 服务。

这次拍卖的竞争如此激烈，以至于将给美国财政部带来一笔意外之财。在拍到牌照之后，中标者还需至少再花 130 亿美元，帮助一批已在使用这些频段的卫星公司改装设备。

华尔街投行 Raymond James 分析师弗兰克 · 劳森（Frank Louthan）表示，鉴于手机运营商的低借贷成本和相对稳定的服务收入，它们有能力承担大额费用。他指出：“投资者将这些公司视为最安全的一些公司。我认为，债务比率稍有改变不会带来太大不同。”

FCC 要到拍卖结束几天以后才会公布中标者，这意味着电信行业可能要到明年 2 月才会揭开悬念。