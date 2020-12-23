外媒：美国 Verizon 假 5G 实测比 4G 速度慢，建议 iPhone 12 用户关闭 5G

IT之家12月23日消息 美国电信服务提供商 Verizon 建设了该国目前最快的 4G LTE 网络，现在其 5G 毫米波、超宽频（UWB）网络建设也已初具规模。但是根据外媒 PCMag 实测，使用 Verizon 的 5G 网络速度比 4G 要慢，拖累了手机性能。

目前 Verizon 公司的 4G LTE 网络速度要比 T-Mobile、AT&T 两家运营商的 5G 网络速度更快，但是该公司的 UWB 5G 信号覆盖范围十分少，在城市使用时手机经常不回显示 5G 图标。

在今年 10 月，Verizon 介绍了全国范围内的 “动态频谱共享（DSS）” 技术，能够利用 4G 的频段提供 5G 信号。手机此时将自动优先选择 5G，所以手机会提示有 5G 图标。但是据 PCMag 使用 iPhone 12 Pro 在纽约实测，采用 DSS 技术的 5G 网速明显比 4G 信号要慢，很少有比 4G 网速快的情况。这个结果与今年 10 月使用 Pixel 5 手机在芝加哥的测试结果类似。

▲ 图片来自 PCMag，下同

“对于大多数用户，使用我们 5G 网的性能与 4G 类似，DSS 是一项新技术，我们正在不断对其调试。我们预计 2021 年之后，5G 网会有明显的性能提升。”Verizon 公司的一名发言人表示。

IT之家了解到，真正的 5G 信号应该独享一个频段，而不是与 4G 信号共享。目前 Verizon 的 UWB 5G 信号就是如此，已经覆盖了美国 60 多个城市。但是由于 5G 信号频率更高，穿透能力弱，这就需要非常高密度的基站布置才能保证覆盖，而从结果来看，美国目前显然没有这个条件。

外媒表示，使用 DSS 技术提供的 5G 信号时其频率与 4G 相同，唯一不同是信号的编码方式不一样，因此在使用 DSS 5G 时网速并不会有提升。根据目前的测试结果，DSS 5G 速度比 4G 要慢。

测试人员使用 iPhone 12 Pro 在美国纽约市的 8 处地点进行了测试，比较 4G 与 5G 信号的速度。在 7 个地点，5G 速度比 4G 网速要慢，仅仅在一个地点，由于有着 UWB 5G 基站，速度才超越了 4G。不仅如此，DSS 5G 信号的延迟还要比 4G 网络慢一点。

不仅 Verizon 如此，外媒在其它 26 个城市的测试结果表明，AT&T 的 5G 网也比 4G 要慢。

外媒 PCMag 表示，iPhone 用户在使用 Verizon 和 AT&T 两家运营商的网络时，建议手动关闭手机上的 5G 网，切换至 “LTE”也就是 4G，来提高大多数情况下的网速表现，但是该方法对于 T-Mobile 不适用，因为其采用了不同的 5G 网络模式。当然，如果你的手机显示有 5G UW 图标，表示此时提供了真正的高频率 5G 网，可以放心打开 5G 功能。

但是不幸的是，大多数使用 Verizon 的安卓手机不提供关闭 5G 的选项，需要用户自行尝试。