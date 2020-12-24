2020 旗舰手机价格：安卓涨价苹果持平，谁的压力在变大

假如将 2019 与 2020 年手机的售价做个对比，旗舰手机无疑出现了大涨价的情况，这意味着当用户想购买某个品牌最顶级的旗舰产品时，就需要花费的比以往更多，甚至是若想拥有一台和以往类似的标准旗舰机型也要多花上不少钱。

Android 顶级旗舰齐涨价

让消费者最直观感到价格上涨的，无疑就是各家厂商在机海战术上的进一步拓展，进而在 2020 年新推出的顶级旗舰产品，其中就有如三星的 Ultra、华为的 Pro+、小米的至尊纪念版，还有重出江湖的 OPPO Find 系列，而即便一加没有推出新的系列，但一加 8 Pro 的售价也无疑相较去年的一加 7T Pro 上涨了不少。

▲ 各品牌顶级产品售价对比

而经过对于 2019 与 2020 年的各厂商最高阶产品的起售价格对比不难发现，除了苹果 Pro Max 系列在价格上还有所下降外，其它品牌下的最顶级产品均有一定幅度的价格上涨，与此同时，除了一加外，这些品牌也采用了新的名称来诠释自家的新产品。

其中，三星 Note 系列从 Note10+ 5G 版的 7999 元，变为了 Note 20 Ultra 5G 版的 9199 元；华为 Mate 系列从 Mate30 Pro 的 6899 元，变为了 Mate40 Pro + 的 8999 元；小米从小米 9 Pro 5G 版的 3699 元，变为了小米 10 至尊纪念版的 5299 元；一加则从一加 7T Pro 的 4599 元，变为了一加 8 Pro 的 5399 元。

另外值得注意的是，苹果不仅将 Pro Max 系列的国行价格从 9599 元下调至了 9299 元，机型的起始容量也从 64GB 扩容至了 128GB，相当于不仅价格下调，还容量翻倍。不过相较于 Android 阵营同等级产品的普遍 256GB 级别起步的情况（小米 10 至尊纪念版与一加 8 Pro 为 8GB+128GB 起），容量上还是略少。

三星苹果标准旗舰价格基本持平

不过，尽管各品牌的顶级旗舰售价高高在上，但像三星苹果这样的厂商则同样在让标准旗舰机型的价格变相保持不变。

三星 Galaxy S20 系列在发布之初的售价相较 2019 年无疑同样涨价了，Galaxy S20 的国行价格为 6999 元起，而 2019 年 Galaxy S10 的国行价格为 5999 元起，价格上涨了 1000 元。不过，下半年三星还推出了 Galaxy S20 FE，售价为 4999 元，保持了与 2019 年 Galaxy S10e 相同的水平。

无独有偶，苹果的 iPhone 12 起售价格为 6299 元起，相比 2019 年 iPhone 11 的 5499 元起的价格上了 800 元，但是苹果还推出了以尺寸小巧为卖点的 iPhone 12 mini，售价为 5499 元起，进而与 iPhone 11 保持了相同的水平。

无疑，三星苹果都在通过推出新的旗舰系列机型，来弥补随着标准旗舰机型价格上涨，而所带来的市场空缺。与此同时，也均未对处理器，以及相关主要功能进行缩水，让该产品在绝大多数日常使用中可以保持与顶级产品几乎相同的使用体验。

旗舰杀手涨价，让谁的压力大？

然而，2020 年旗舰杀手们的涨价，却可能意味着一部分消费者未来可能不仅是无缘顶级旗舰，也将逐渐无缘标准旗舰配置。就像是目前 PC 市场领域的 i9 机型，并非所有的消费者愿意为此掏空腰包。

在智能手机价格普遍水涨船高的情况下，这让以往的旗舰杀手们的定价也超出了很多粉丝们的心里预期。而根据一份 2017 年底的调查显示，在米粉的用户群体中，学生占比 35%，公司职员占比 25%。月收入集中在 5000 元以下的用户占比：82%。

而随着价格的上涨，原本经济能力有限的用户很可能成为旧有机型的钉子户，或者不再选择购买旗舰系列的机型。毕竟，购买一部新款旗舰手机所产生的经济负担正在越来越大。

是的，至少学生群体，或学生背后的家长，以及普通的公司职员，面对旗舰手机的时候，压力无疑正在变大。

假如有一天，智能手机领域的 “i9”、“i7”变得让绝大多数人望尘莫及的时候，也许消费者们应该期待下另一个 “M1”。但这种期待可能还很遥远，毕竟手机的 PC 化似乎才刚刚开始，更多的消费者或许只能默默接受自己与标准旗舰、顶级旗舰缘分已尽的情况。