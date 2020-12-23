消息称 2020 年苹果从中国 App Store 下架 9.4 万款无版号游戏，更多游戏或将被下架

IT之家 12 月 23 日消息 据报道，苹果已经在 2020 年从中国版 App Store 中清除了数万款游戏，而且很可能还有更多的游戏被下架。

据报道，继之前对中国的 iOS 开发者发出警告，并暂停更新之后，苹果现在已经从该中国的 App Store 中删除了大量但数量不明的电子游戏应用。这是为了遵守中国的法律，早在 2020 年 7 月就开始了清理。

据《华尔街日报》报道，受影响的应用主要是付费游戏应用。此前苹果曾发布要求称，中国地区游戏 App 需要录入国家新闻出版广电总局颁发的版号，7 月 31 日进行重新审查，在 7 月 31 日以后，没有提交批准版号的游戏，将在中国大陆的应用商店下架。

IT之家了解到，对被移除的应用数量的估计差异很大。《华尔街日报》援引权益组织 Campaign for Accountability 的说法，称 3000 款存在于其他 App Store 地区的应用不在中国区 App Store 中。

不过，报道还援引应用业务追踪公司 Sensor Tower 的说法，苹果中国应用商店去年有27.2万款游戏应用，2020 年有 9.4 万款应用被从中国 App Store 中移除。从 2020 年 1 月到 11 月，苹果在中国的游戏收入为 130 亿美元。这比 2019 年同期增长了 14%，但 2019 年的收入比 2018 年增长了 21%。

此外，苹果公司最新泄露的备忘录显示，苹果本月已经警告中国开发者，新一波付费游戏应用面临从其应用商店下架的风险。

另外，苹果一直面临着《堡垒之夜》游戏开发商 Epic Games 等公司对其 App Store 政策的批评，苹果最近下调了 App Store 对小型开发者的佣金率。