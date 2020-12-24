部分 iOS 14 用户已看到苹果新的追踪弹窗，2021 年初全面铺开

IT之家12月24日消息 外媒 MacRumors 报道，苹果正在计划为 iOS 14 和 iPadOS 14 提供一项重要的新隐私标签功能，它将要求公司在跨其他应用和网站追踪用户之前需要征得许可。虽然苹果没有提供这项功能何时亮相的细节，但似乎早期的基础工作已经开始铺开。

有关隐私功能有两个方面。首先，用户将能够在 “设置”应用的 “隐私”菜单下访问隐私控制。在这里，用户将能够看到哪些应用有必要的权限来追踪他们，并在必要时撤销或授予权限。

在此功能推出后，用户首次打开应用时，也会看到一条弹出的信息。用户将看到新应用以及设备上已有的应用的通知。这个弹窗是 Facebook 等公司可以向用户解释为什么要启用隐私追踪功能。

IT之家此前报道，Facebook 对这项新功能提出了强烈的批评，称它将影响到小企业，损害他们接触新客户的能力。苹果对这一批评进行了反驳，称该功能不会要求 Facebook 改变追踪用户的方式，而只是需要寻求许可。

据 MacRumors 报道，一些用户现在在 iPhone 上看到了追踪提示弹窗，但只针对某些应用。例如，一位用户在打开 NBA 应用时收到了弹窗，称该应用正在请求允许 “在其他公司的应用和网站上追踪你的活动”。

苹果原本希望在今年 9 月份推出这项新的隐私功能，作为 iOS 14 的一部分，但最终还是推迟了推出时间，以给开发者更多的准备时间。不过，该公司一再加倍强调该功能，并承诺将在 2021 年初推出该功能。

在向大家稳定发布 iOS 14.3 正式版之后，苹果于上周发布了 iOS 14.4 的首个开发者预览版和公共测试版。

然而，一些 iOS 用户报告说，他们在 iOS 14.3 和 iOS 14.2 上也看到了这个弹窗。这可能意味着苹果正在实施的服务器端改动，也可能意味着某些开发者已经在正式 “发布”之前开始实施该功能。