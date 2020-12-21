消息称苹果汽车将于明年 9 月发布，比预计提前两年问世，现已完成公路测试

IT之家12月21日消息 据《经济日报》报道，苹果首款电动汽车 Apple Car 将在明年 9 月发布。

供应链指出，按照此前苹果 iPhone 备料催货的惯例，苹果近期向和大、贸联 - KY、和勤、富田等中国台湾的汽车零组件厂提出备货要求，并将相关企业列入首波供应链名单。

业界指出，除了龙头企业特斯拉之外，国内电动车供应链最近出现了一个新的发烧级名词「美国双 A」积极下单，有部分消息人士透露是苹果和亚马逊。

最重要的是，关键供应链厂商已证实，苹果计划在明年 9 月发布首款 Apple Car，比原先规划至少提前了两年时间，甚至Apple Car 原型车已经在美国加州上路测试。因应 Apple Car 备货需求，和大、贸联等大厂已全面爆单。

IT之家了解到，此前多位爆料者，例如分析师郭明錤等消息源称，苹果汽车将在 2023 年至 2025 年发布。如果苹果真的提前两年推出电动汽车，预计新能源汽车行业将迎来巨变。

报道指出，此次零部件备货较足，其中和大位一家新厂正加速 AI 智能化产线布建，计划在 2021 年第 2 季度将新增六条产线并投产。而和勤等也在也积极进行两岸扩产，预计明年第 2 季完成搬迁。

具体数字方面，富田二期厂预计明年投产，动力马达（引擎）可从当前 40 万的产能升至 100 万套，动力集成系统也可增至 40 万套以上。

众所周知，由于保密协议的存在，以上厂商均表示无法透露更多细节。但此前消息称，亚马逊与 Rivian 合作将推出电动货卡车，首批下单十万辆，预计明年 8 月抢先亮相，2022 年全面爆发。