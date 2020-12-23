被现代汽车收购后，波士顿动力 CEO 谈公司的未来

知名机器人公司波士顿动力（Boston Dynamics）近期被韩国的现代汽车收购。该公司 CEO 罗伯特 · 普莱特（Robert Playter）日前接受了国外媒体采访，谈论了新的母公司，以及公司产品的最新应用和未来发展。

以下是专访主要内容：

一年时间足以让许多事情发生，尤其是在今年这样的一年中。对波士顿动力来说，过去 12 个月的巨大变化如果放到规模相当、也有 30 年历史的传统企业身上是完全不可想象的。这些变化包括：公司迎来了历史上首位新任 CEO，第一款商用产品面市，以及最近 7 年中迎来了第三家大股东。

当然，从来没有人会指责波士顿动力过于传统。

上周，这家总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆的机器人行业先驱证实了此前的传闻，即该公司将被现代汽车收购。这家韩国科技巨头将收购波士顿动力的 80% 股份，而此前的大股东软银集团只会保留 20% 的股份。这笔交易对这家拥有 300 名员工的公司估值为 11 亿美元，交易预计将于明年 6 月完成。

公司 CEO 罗伯特 · 普莱特说：“在软银的领导下，我们从 100 人扩大至 300 人。这需要投资，需要他们的鼓励才能推出一款又一款我们心目中的产品。这很关键。因此我们的使命，也是他们驱动我们去践行的使命，是推出多种机器人产品，将移动性、可操作性和视觉能力融为一体。软银给了我们力量和后盾去追寻这项使命。”

普莱特是波士顿动力的资深员工。他并不认为，公司股东的快速变化会造成不利影响。每家股东都为波士顿动力的发展发挥了自己的作用：谷歌提供资源进行探索，软银驱动了产品化，而现代汽车将提供扩大产品规模所需的工程和制造技术。

“归根结底，（软银）是一家投资公司，我们一直预计软银的投资会以某种形式退出。”普莱特说，“这只是时间问题，什么时机会比较合适？因此对我们来说，软银的投资退出并不奇怪。我认为，随着我们产品发布的增加，他们和我们都看到了合适的时机。我们需要不同类型的合作伙伴。”

他还表示，波士顿动力和软银之间的关系最终受到美国外国投资委员会（CFIUS）的监管限制。“获得 CFIUS 的批准是完成现代汽车交易的条件之一。”

普莱特说，在波士顿动力定位于一家研究型公司经营数十年之后，软银成为了波士顿动力的大股东，随后积极推动该公司向商业化的方向发展，而现代汽车基本上也认可公司当前的发展路线图。过去两年，波士顿动力出现了一些深刻的变化，但目前仍是一家非常精简的组织，因此在拓展市场方面仍然采取相对谨慎的方式。

在波士顿动力当前的 300 名左右员工中，有 100 到 120 人专注于首款商业化产品 Spot。公司近期招聘的许多员工从事销售、客户服务和质量控制等领域。对于一家在 20 多年中都没有发布过一款产品的公司来说，这些领域相对陌生。普莱特说，专注于物流机器人 Handle 的团队规模要小很多，但仍在不断扩大，“到明年将与 Spot 团队相仿，甚至更大”。毕竟，Handle 是波士顿动力的商业化重点，该公司计划于明年 4 月发布这款货箱搬运机器人的商用版本。类似 Spot 的试点项目将紧随其后，而产品销售将在随后一年的某个时间点开始。

波士顿动力已经开始与一些伙伴合作，在真实仓库中测试 “概念验证”模型。普莱特说：“我们把这些用于开发的系统带到客户现场，进行概念验证测试，从中获得经验，以优化设计。与此同时，我们也在设计这款机器人的可制造版本。新一代的第一个版本将于明年夏季上线。”

多年来，交付和物流一直是机器人技术的热门领域，而新冠病毒疫情使这些领域受到了更多的关注。在这个方面，与 Spot 相比，Handle 代表着一种完全不同的市场推广模式。在波士顿动力的四足机器人试点项目中，很大一部分是与客户和伙伴合作，研究哪些领域对先进机器人技术有最强烈的需求。市场对 Spot 的需求不大，但一直很稳定。在发布的 15 个月时间里，这款产品售出了 400 多台。

需求较多的应用场景包括在各种危险环境下的部署，例如英国石油的石油钻井平台和国家电网的发电厂。还有一些应用场景则出人意料。去年年底，美国公民自由联盟（ACLU）注意到，一条视频显示，警方在演习中使用了 Spot 机器人，并对此表示了担忧。今年 10 月，这款机器人还出现在布鲁克林的一个犯罪现场。普莱特证实，纽约市警察局是波士顿动力的客户之一。

他解释说：“他们有一台 Spot。我认为，如果有人（可能的武装嫌疑人）设置路障来躲藏，警方就会用 Spot 去保持安全的对峙距离。我猜测警方的目标是安装摄像头，建立交流的可能，进而降低潜在的危险局势。”

普莱特还表示：“Spot 的预设目标之一就是将人从危险的环境中转移出来，从而提高客户的安全性。这其中也包括像警察这样的公共安全官员。特别值得一提的是，马萨诸塞州警方一直很感兴趣将 Spot 应用在典型的移动机器人场景中，用于调查可疑的包裹或炸弹。我认为，这些都是机器人技术很棒的应用，也是我们所支持的。”

明年，波士顿动力还将继续扩大 Spot 的现有市场。在被现代汽车收购之后，波士顿动力可能会继续保持类似 Spot 和 Handle 的产品发布速度。

“我认为，每隔几年推出一款机器人，这样的速度是我们可以掌控的。我们有能力在不到一年的时间里，从头开始开发出一款新的机器人。然而，你必须通过不断的迭代来优化理念，并逐步理解如何使其适应市场。所以我希望能让 Spot 变得稳定。我们已经在思考对 Spot 做一些改进。因此我目前还不清楚，我们是开发下一代的 Spot，还是一款面向新市场的新机器人。这还有待观察。我们现在还没有足够庞大的团队来做这件事。”

波士顿动力的研究部门专注于更尖端的机器人，例如人形机器人 Atlas。在现代汽车的带领下，这方面工作也将继续。2014 年，在被谷歌收购不久后，波士顿动力停止承接美国国防部的新合同，但研究仍然是波士顿动力公司工作的重要部分。

普莱特说：“我们内部正在推进 Atlas 的研发工作。我们仍在将 Atlas 作为一个平台，开发先进的软硬件。我们有一些令人兴奋的成果，在不久的将来就可以发布。我们将展示我们一直以来的工作，具体形式可能是波士顿动力经典的自制视频。关于进度，我们并没有严格的日程表，但确实有一些东西正在推进中。”

Atlas Robot

将波士顿动力的先进研究与现代汽车的一些理念，如近期宣布的 “终极移动车辆”相结合，也可能是个不错的选择。“我们认为，轮子和机械腿的组合会非常有趣。我们此前开发的 Handle 的第一个版本就集成了轮子和机械腿。因此我认为两家公司能产生真正的协同，现代汽车真的能制造出这样的汽车。”