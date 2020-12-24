智能手机 UI 发展史——三星篇（二）：别具一格的 Samsung Experience

在上篇文章《智能手机 UI 发展史——三星篇（一）：“银河”的起点 TouchWiz》中，我们回顾了三星的首个智能机系统UI，TouchWiz的发展。本篇我们将以三星的第二个系统UI：Samsung Experience，来继续回顾三星系统的发展。





一、崭新的起点：Samsung Experience 8.0 (Grace UX)

Samsung Experience于2016年下半年开始开发，同年12月15日三星电子成功在美国注册 “Samsung Experience” 商标，标志着新一代的三星定制化系统的诞生。

▲Samsung experience Logo

首个公开版本是 Samsung Experience 8.0（以下简称SE 8.0），其 UI 设计源自三星Galaxy Note 7预装的New UX，也就是 Touchwiz Grace UX。并以扁平、简洁化为核心基础，重构了大量的系统界面，系统应用交互更加简洁合理。并加入了全新的交互特性。

▲TouchWiz Grace UX

▲Samsung Experience 8.0

SE 8.0适配三星安卓 7.0 的众多机型，包括三星 Galaxy S6 S6Edge S6 Edge +、三星 Galaxy S7 S7 Edge、三星 Galaxy Note5 等。值得一提的是，在SE8.0在内测时期，有着明确的 Samsung Experience 版本号，不过最终在正式版本中取消。(PS：Grace 为 Galaxy Note 7 开发代号)

▲内测时期

▲正式版本去掉了Samsung Experience 版本号

SE 8.0还带来了许多新功能：

全新设计的主屏幕

SE8.0对原 TouchWiz 的主屏幕进行了多项更改。用户可以根据需求设置是否保留应用抽屉，搜索栏单独显示，程序图标更加统一。

全新的侧屏小工具功能（适配曲面屏设备）

在 SE8 中，全新的侧屏工具可以灵活调整，侧屏标签的位置、透明度和大小。并带来了改进后的多任务、联系人、常用应用、控制面板、快捷工具等功能。

全新的息屏显示（只支持S7 以上设备）

SE8 带来了全新的息屏提醒功能，提供了更多的时钟样式，支持第三方应用的通知功能，自定义签名和备忘录功能。

三星云

提供15 GB 免费云存储

蓝光过滤

Galaxy Note7 的首发功能，可以在用户设置的时间段，降低屏幕蓝光起到护眼功能。

支持更多的语言

支持 100 多种系统语言和 25 种语言环境，并可以同时使用两种或更多种语言。

更加好用的多窗口功能

增加了多窗口的兼容性。

二、风格初步定型：Samsung Experience 8.1（Dream UX）

2017 年初，三星发布了首款全视曲面屏手机 —— 三星 Galaxy S8。

一方面，三星想要摆脱Galaxy Note 7的不良影响。另一方面，S8对于S系列来说，是革命性的一代。其全视曲面屏形态，与以往历代S系列机型都截然不同。因此，三星对于这款机型可谓是倾尽全力。无论是硬件还是操作系统，由内到外都经过了精心设计。2017 年 4 月 21 日，基于 Android 7.0 的 Samsung Experience 8.1 （开发代号 Dream UX，以下简称SE 8.1）应运而出。这是最后一代，以预装机型的开发代号为名称的 UI（Galaxy S8 开发代号 Dream）。

从名称来看，虽然 SE 8.1 与 SE8.0 在版本号上仅有 0.1 的差别，但是无论从桌面图标到系统功能，都有着很大的变化。

SE8.1 带来了耳目一新的线条化图标风格。通过简单的线条，描绘出整个图标。在当时的众多UI中独树一帜的线条化图标。在很长一段时间，这种图标甚至成为了三星系统UI的名片。

▲Samsung Experience 8.1

另一个明显的变化是锁屏界面。锁屏界面由原本的横置数字时钟，改为竖排双列式数字风格，并针对线条化风格重新设计了字体。

除了这些界面上明显的变化外，还有许多功能首次在SE 8.1上出现

侧屏闪光（跑马灯）

在播放音乐时或者收到通知时，屏幕边缘会出现彩色光带，勾勒屏幕边框，凸显全视曲面屏的特色。

Infinity动态壁纸（仅限Galaxy S8系列、S9系列、Note8系列）

Infinity壁纸利用统一的动画元素，增强了息屏提醒、锁屏壁纸和桌面壁纸之间的连贯性。S8的银河、Note8的星空、S9的星座，每代都有独特的主题，却又与 Galaxy 系列的名称呼应，配合全视曲面屏视觉效果十分震撼。类似于最近兴起的“超级壁纸”和“一镜到底”壁纸。不过，infinity壁纸在 S9 上进行了简化，Note9 上最终取消。

Samsung DeX (目前已支持S8 系列以后的S系列和Note系列机型，以及A90 5G)

通过 DeX Station 拓展坞，将 Galaxy S8 /S8 + 连接到显示器，键盘和鼠标，可以获得类似电脑的体验，这也是 S8 的重要卖点之一。

Bixby （仅限 S8 系列以后的机型）

Bixby是三星在SVoice 之后，推出的全新的 AI 助手。包含 Bixby 主页、Bixby 视觉、Bixby 语音、Bixby 提醒四大部分，Bixby 语音可以通过语音 “Hi Bixby”，或按住位于音量键下方的 Bixby 按键来触发（后期与电源键整合为侧键）。Bixby 视觉内置于相机应用程序中，可以 “看到” 人们可以看到的内容。它本质上是一个增强现实相机，因此它可以实时识别对象，并调用各种服务来搜索结果，提供商品购买建议（如果可用）。Bixby 还能够翻译文本，阅读 QR 码和识别地标。在主屏幕右侧滑动，或者请按 bixby 按键，即可找到 Bixby 主页。它是 Bixby 可以与之交互的垂直滚动信息列表，例如，天气，健身活动和用于控制智能家居小工具的按钮，替代了之前的搜狐新闻。





▲Bixby主页

▲Bixby视觉

▲Bixby语音

三星 Connect 支持

可以控制三星智能家电。

除了 S8 以外，后续搭载SE 8.1和升级到SE 8.1的设备包括：三星 Galaxy Note Fan Edition（预装）、三星 Galaxy S5 Neo、三星 Galaxy A8（2016）、三星 Galaxy J3 2017/J3 Pro（预装） 、Galaxy J5 2017/ J5 Pro（预装） 、Galaxy J7 2017/ J7 Pro/ J7 Max 2017/J7 Nxt / J7 Core / J7 Neo（预装）、三星 Galaxy OnMax 2017（预装）、三星 Galaxy Feel （预装）。

在SE 8.1推出后，三星又推出了基于 Android7.1.1 的 Samsung Experience 8.2、8.3、8.5 等系统。不过，相比SE 8.1提供的大量功能，这三个版本是名副其实的小更新。主要以改善了系统整体的稳定性，修复了部分界面掉帧的问题，提高了虹膜、面部识别的稳定性为主。

三、接近完善 ：Samsung Experience 9.0

Samsung Experience 9.0（以下简称SE 9.0） 发布于 2018 年 2 月 8 日，首次预装在三星 Galaxy S9 系列上。SE 9.0在外观上的改变不是太大，主要为功能性升级，以及稳定性升级：

生物识别改进

在SE 9.0后，只有在使用安全屏幕锁定类型（图案、数字密码或混合密码）时，才能使用生物识别功能（面部、指纹和虹膜）来替代传统密码支付。在使用非安全屏幕锁定类型（滑动或不锁屏）情况下，使用Samsung Pay 等支付应用，将不能使用生物识别。

通知面板

下拉通知面板将根据应用，来对所有通知按照内容进行分类。

主屏幕

APP现在可以在长按图标弹出的高级菜单中，提供便捷功能入口。

三星键盘

全新设计的工具栏，提供了更多快速访问的实用功能，新增 GIF 键盘和高对比度的键盘。

Bixby 闹钟

“Bixby 闹钟” 会在闹钟响起时提供有关天气的最新信息

曲面侧屏

改善字体大小、颜色和其他设置以获得更好的曲面侧屏效果，点住曲面侧屏面板触钮以更改其位置，为特定应用程序增加 3 种侧屏闪光效果和颜色。

锁定屏幕和息屏提醒

锁定屏幕和息屏提醒新增了几种时钟类型。锁屏界面通知可以调整透明度。

应用分身

重要的应用可以安装多个，登录不同账户，且互不影响

改进 Samsung DeX

应用列表更改为全屏，可以看到更多的应用程序，支持游戏中心全屏游戏。

支持更加智能的解锁方式（限 S9 系列）

支持面部识别、虹膜识别混合智能解锁。

三星 Connect 正式更名为 SmartThings

除了 S9 系列外，后续搭载 SE 9.0 和升级到 SE 9.0 的设备包括：三星 Galaxy S7/S7 Edge/ S7 Active、三星 Galaxy S 轻奢（预装）、三星 Galaxy A9 Star/A9 Star lite、三星 Galaxy A9 Pro 、三星 Galaxy C9 Pro、三星 Galaxy C7 /C7Pro、三星 Galaxy C5 /C5 Pro、三星 Galaxy On 5 。

在 2018 年 8 月 9 日三星发布了基于 Android 8.1.0 的 Samsung Experience 9.5 版本，基本没有UI上的大变化。其主要更新内容是新增了 Emoji 11.0 以及 Bixby 2.0 功能。DeX 模式可以使用转接线，而不再依赖于拓展坞。部分设置菜单进行了修改。

Samsung Experience 9.5 标志着 Samsung Experience 系统已经成熟，同时也是该系统的最后一个正式版本。

四、年轻的接任者：One UI（Samsung Experience 10）

在 2018 年的三星开发者大会上，三星的下一代定制UI，One UI正式亮相，基于 Android 9（Pie）。预装在三星盖乐世十周年旗舰 Galaxy S10 上。至此 Samsung Experience 正式画上了句号。不过，在 One UI 1.0 早期内测版本中，Samsung Experience 版本与 One UI 版本共存在系统当中。这也说明 One UI 1.0 就是“英年早逝”的 Samsung Experience 10。

之后的故事，笔者将在One UI篇中详细介绍。