智能手机 UI 发展史——三星篇（二）：别具一格的 Samsung Experience

在上篇文章《智能手机 UI 发展史——三星篇(一):“银河”的起点 TouchWiz》中,我们回顾了三星的首个智能机系统UI,TouchWiz的发展。本篇我们将以三星的第二个系统UI:Samsung Experience,来继续回顾三星系统的发展。





一、崭新的起点:Samsung Experience 8.0 (Grace UX)

Samsung Experience于2016年下半年开始开发,同年12月15日三星电子成功在美国注册 “Samsung Experience” 商标,标志着新一代的三星定制化系统的诞生。

▲Samsung experience Logo

首个公开版本是 Samsung Experience 8.0(以下简称SE 8.0),其 UI 设计源自三星Galaxy Note 7预装的New UX,也就是 Touchwiz Grace UX。并以扁平、简洁化为核心基础,重构了大量的系统界面,系统应用交互更加简洁合理。并加入了全新的交互特性。

▲TouchWiz Grace UX

▲Samsung Experience 8.0

SE 8.0适配三星安卓 7.0 的众多机型,包括三星 Galaxy S6 S6Edge S6 Edge +、三星 Galaxy S7 S7 Edge、三星 Galaxy Note5 等。值得一提的是,在SE8.0在内测时期,有着明确的 Samsung Experience 版本号,不过最终在正式版本中取消。(PS:Grace 为 Galaxy Note 7 开发代号)

▲内测时期

▲正式版本去掉了Samsung Experience 版本号

SE 8.0还带来了许多新功能:

全新设计的主屏幕

SE8.0对原 TouchWiz 的主屏幕进行了多项更改。用户可以根据需求设置是否保留应用抽屉,搜索栏单独显示,程序图标更加统一。

全新的侧屏小工具功能(适配曲面屏设备)

在 SE8 中,全新的侧屏工具可以灵活调整,侧屏标签的位置、透明度和大小。并带来了改进后的多任务、联系人、常用应用、控制面板、快捷工具等功能。

全新的息屏显示(只支持S7 以上设备)

SE8 带来了全新的息屏提醒功能,提供了更多的时钟样式,支持第三方应用的通知功能,自定义签名和备忘录功能。

三星云

提供15 GB 免费云存储

蓝光过滤

Galaxy Note7 的首发功能,可以在用户设置的时间段,降低屏幕蓝光起到护眼功能。

支持更多的语言

支持 100 多种系统语言和 25 种语言环境,并可以同时使用两种或更多种语言。

更加好用的多窗口功能

增加了多窗口的兼容性。

二、风格初步定型:Samsung Experience 8.1(Dream UX)

2017 年初,三星发布了首款全视曲面屏手机 —— 三星 Galaxy S8。

一方面,三星想要摆脱Galaxy Note 7的不良影响。另一方面,S8对于S系列来说,是革命性的一代。其全视曲面屏形态,与以往历代S系列机型都截然不同。因此,三星对于这款机型可谓是倾尽全力。无论是硬件还是操作系统,由内到外都经过了精心设计。2017 年 4 月 21 日,基于 Android 7.0 的 Samsung Experience 8.1 (开发代号 Dream UX,以下简称SE 8.1)应运而出。这是最后一代,以预装机型的开发代号为名称的 UI(Galaxy S8 开发代号 Dream)。

从名称来看,虽然 SE 8.1 与 SE8.0 在版本号上仅有 0.1 的差别,但是无论从桌面图标到系统功能,都有着很大的变化。

SE8.1 带来了耳目一新的线条化图标风格。通过简单的线条,描绘出整个图标。在当时的众多UI中独树一帜的线条化图标。在很长一段时间,这种图标甚至成为了三星系统UI的名片。

▲Samsung Experience 8.1

另一个明显的变化是锁屏界面。锁屏界面由原本的横置数字时钟,改为竖排双列式数字风格,并针对线条化风格重新设计了字体。

除了这些界面上明显的变化外,还有许多功能首次在SE 8.1上出现

侧屏闪光(跑马灯)

在播放音乐时或者收到通知时,屏幕边缘会出现彩色光带,勾勒屏幕边框,凸显全视曲面屏的特色。

Infinity动态壁纸(仅限Galaxy S8系列、S9系列、Note8系列)

Infinity壁纸利用统一的动画元素,增强了息屏提醒、锁屏壁纸和桌面壁纸之间的连贯性。S8的银河、Note8的星空、S9的星座,每代都有独特的主题,却又与 Galaxy 系列的名称呼应,配合全视曲面屏视觉效果十分震撼。类似于最近兴起的“超级壁纸”和“一镜到底”壁纸。不过,infinity壁纸在 S9 上进行了简化,Note9 上最终取消。

Samsung DeX (目前已支持S8 系列以后的S系列和Note系列机型,以及A90 5G)

通过 DeX Station 拓展坞,将 Galaxy S8 /S8 + 连接到显示器,键盘和鼠标,可以获得类似电脑的体验,这也是 S8 的重要卖点之一。

Bixby (仅限 S8 系列以后的机型)

Bixby是三星在SVoice 之后,推出的全新的 AI 助手。包含 Bixby 主页、Bixby 视觉、Bixby 语音、Bixby 提醒四大部分,Bixby 语音可以通过语音 “Hi Bixby”,或按住位于音量键下方的 Bixby 按键来触发(后期与电源键整合为侧键)。Bixby 视觉内置于相机应用程序中,可以 “看到” 人们可以看到的内容。它本质上是一个增强现实相机,因此它可以实时识别对象,并调用各种服务来搜索结果,提供商品购买建议(如果可用)。Bixby 还能够翻译文本,阅读 QR 码和识别地标。在主屏幕右侧滑动,或者请按 bixby 按键,即可找到 Bixby 主页。它是 Bixby 可以与之交互的垂直滚动信息列表,例如,天气,健身活动和用于控制智能家居小工具的按钮,替代了之前的搜狐新闻。





▲Bixby主页

▲Bixby视觉

▲Bixby语音

三星 Connect 支持

可以控制三星智能家电。

除了 S8 以外,后续搭载SE 8.1和升级到SE 8.1的设备包括:三星 Galaxy Note Fan Edition(预装)、三星 Galaxy S5 Neo、三星 Galaxy A8(2016)、三星 Galaxy J3 2017/J3 Pro(预装) 、Galaxy J5 2017/ J5 Pro(预装) 、Galaxy J7 2017/ J7 Pro/ J7 Max 2017/J7 Nxt / J7 Core / J7 Neo(预装)、三星 Galaxy OnMax 2017(预装)、三星 Galaxy Feel (预装)。

在SE 8.1推出后,三星又推出了基于 Android7.1.1 的 Samsung Experience 8.2、8.3、8.5 等系统。不过,相比SE 8.1提供的大量功能,这三个版本是名副其实的小更新。主要以改善了系统整体的稳定性,修复了部分界面掉帧的问题,提高了虹膜、面部识别的稳定性为主。

三、接近完善 :Samsung Experience 9.0

Samsung Experience 9.0(以下简称SE 9.0) 发布于 2018 年 2 月 8 日,首次预装在三星 Galaxy S9 系列上。SE 9.0在外观上的改变不是太大,主要为功能性升级,以及稳定性升级:

生物识别改进

在SE 9.0后,只有在使用安全屏幕锁定类型(图案、数字密码或混合密码)时,才能使用生物识别功能(面部、指纹和虹膜)来替代传统密码支付。在使用非安全屏幕锁定类型(滑动或不锁屏)情况下,使用Samsung Pay 等支付应用,将不能使用生物识别。

通知面板

下拉通知面板将根据应用,来对所有通知按照内容进行分类。

主屏幕

APP现在可以在长按图标弹出的高级菜单中,提供便捷功能入口。

三星键盘

全新设计的工具栏,提供了更多快速访问的实用功能,新增 GIF 键盘和高对比度的键盘。

Bixby 闹钟

“Bixby 闹钟” 会在闹钟响起时提供有关天气的最新信息

曲面侧屏

改善字体大小、颜色和其他设置以获得更好的曲面侧屏效果,点住曲面侧屏面板触钮以更改其位置,为特定应用程序增加 3 种侧屏闪光效果和颜色。

锁定屏幕和息屏提醒

锁定屏幕和息屏提醒新增了几种时钟类型。锁屏界面通知可以调整透明度。

应用分身

重要的应用可以安装多个,登录不同账户,且互不影响

改进 Samsung DeX

应用列表更改为全屏,可以看到更多的应用程序,支持游戏中心全屏游戏。

支持更加智能的解锁方式(限 S9 系列)

支持面部识别、虹膜识别混合智能解锁。

三星 Connect 正式更名为 SmartThings

除了 S9 系列外,后续搭载 SE 9.0 和升级到 SE 9.0 的设备包括:三星 Galaxy S7/S7 Edge/ S7 Active、三星 Galaxy S 轻奢(预装)、三星 Galaxy A9 Star/A9 Star lite、三星 Galaxy A9 Pro 、三星 Galaxy C9 Pro、三星 Galaxy C7 /C7Pro、三星 Galaxy C5 /C5 Pro、三星 Galaxy On 5 。

在 2018 年 8 月 9 日三星发布了基于 Android 8.1.0 的 Samsung Experience 9.5 版本,基本没有UI上的大变化。其主要更新内容是新增了 Emoji 11.0 以及 Bixby 2.0 功能。DeX 模式可以使用转接线,而不再依赖于拓展坞。部分设置菜单进行了修改。

Samsung Experience 9.5 标志着 Samsung Experience 系统已经成熟,同时也是该系统的最后一个正式版本。

四、年轻的接任者:One UI(Samsung Experience 10)

在 2018 年的三星开发者大会上,三星的下一代定制UI,One UI正式亮相,基于 Android 9(Pie)。预装在三星盖乐世十周年旗舰 Galaxy S10 上。至此 Samsung Experience 正式画上了句号。不过,在 One UI 1.0 早期内测版本中,Samsung Experience 版本与 One UI 版本共存在系统当中。这也说明 One UI 1.0 就是“英年早逝”的 Samsung Experience 10。

之后的故事,笔者将在One UI篇中详细介绍。