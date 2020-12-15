智能手机 UI 发展史——三星篇（一）：“银河”的起点 TouchWiz

本系列文章将以品牌为划分，详细描述各大手机厂商的 UI 发展史。希望通过我的介绍，能唤醒属于您的曾经的记忆。

三星篇按出现时间先后分为三部分：TouchWiz 篇、Samsung Experience 篇以及 One UI 篇。

一、前言

无论现在的三星，在中国市场的表现有多么颓废。只要说起当年的三星手机，谈到 TouchWiz。我想大部分数码玩家都有着一份深深的记忆，以及一台伴随这段岁月的 “盖世” 手机。曾经的三星以五分之一的占有率，盘踞中国市场第一。而当年的 TouchWiz，自然也成为了中国智能手机市场，主流的系统 UI。时过境迁，如今的三星，早已不再是曾经在中国市场叱咤风云的三星。而 TouchWiz，也早已经历了” 儿子辈 “的 Samsung Experience，演变成了如今” 孙子辈 “的 One UI 了……

二、“银河 ”之前

说到 TouchWiz，我相信大部分人，最早的印象是在 Galaxy S 时期的 UI。甚至包括各大百科，对于 Touchwiz 的介绍都是起始于 TouchWiz 3.0。





实际上 TouchWiz 的历史要早得多，网上有关 TouchWiz 的记录要在 2008 年～2009 年，在这两年三星手机的操作系统也是十分混乱。

问题来了，有多混乱？那个时期属于智能手机大规模发展初期，也是百家争鸣的时期。曾经，三星曾推出过搭载 TouchWiz UI 的非智能机，以及基于塞班系统、bada 系统、Windows Mobile 系统的智能手机。

先来看看早期的 TouchWiz:

TouchWiz1.0 的一大特色就是浮在桌面上的小工具。

是不是很有年代感？在当年小工具是非常流行的。

三、“ 银河 ”之始

随着三星转投安卓的怀抱，以及放弃 Anycall 子品牌，并推出了影响一代人的 GALAXY 系列。TouchWiz 正式转向了基于安卓的设计标准（即使后期基于 Tizen 的 TouchWiz 也采用相同 UI）。

而采用新标准的第一代 TouchWiz 就是 TouchWiz 3.0

TouchWiz 3.0：

TouchWiz 3.0 于 2010 年发布，基于 Android Froyo（2.1 – 2.2）。与 Samsung GALAXY S 一起首发。部分中低端机型略有阉割

下图为搭载 TouchWiz 3.0 的 GALAXY Mini

可以说 TouchWiz 3.0 确定了后续几代的 UI 风格（一直持续到 TouchWiz Nature UX 4.0），更符合原生安卓的操作逻辑。

TouchWiz 4.0：

TouchWiz 4.0 于 2011 年发布，以支持 Android 2.3 Gingerbread 和 Android 3.2.6 Honeycomb。的 GALAXY S2 (盖世兔) 是首个搭载 TouchWiz 4.0 的设备。

一代经典 GALAXY S2 “盖世兔”

此版本界面更加整洁，提供更加强大硬件加速。支持多点触摸手势和通过左右移动设备，使用手机加速度传感器感受手机的姿态变化，来滚动浏览主屏幕。









四、盖世巅峰，源自自然

TouchWiz Nature UX：

TouchWiz Nature UX 于 2012 年发布，基于 Android 4.0 （Ice Cream Sandwich）。GALAXY S3，GALAXY Star 和 GALAXY Note 10.1 预装。这一时期也是 GALAXY 系列手机销量的高峰。

采用鹅卵石设计的 GALAXY S3

TouchWiz Nature UX 的 UI 设计灵感来自于大自然，采用了许多颜色渐变，提供了更多的交互元素，例如锁定屏幕上的水波纹解锁效果和 “智能停留” 功能（使用前置摄像头眼睛跟踪，来确定用户是否仍在观看屏幕，在手机识别到用户正在观看屏幕时，保持屏幕常亮）。加入 S Voice（三星的智能个人助理，Bixby 前身）。

TouchWiz Nature UX 2.0：

三星在 Android 4.2.2 Jelly Bean 上使用 TouchWiz Nature UX 2.0，于 2013 年发布；在 GALAXY S4 上使用的 TouchWiz Nature UX 2.0 第一设备。此版本引入了更多的眼动追踪功能，例如 “智能滚动”，该功能允许用户通过分别向下和向上倾斜头部来在网页上向下和向上滚动。

又一代经典 GALAXY S4









TouchWiz Nature UX 2.5：

TouchWiz Nature UX 2.5 于 2013 年发布，基于 Android 4.3-4.4 Jellybean，并且预装在 GALAXY Note 3 和 GALAXY Note 10.1 2014 Edition 中使用。该版本完全支持 Samsung Knox 安全解决方案以及多用户功能。在此更新中，相机也得到了改进：减少了快门延迟，并添加了 360° 全景模式等功能。

Note 系列巅峰 GALAXY Note 3

TouchWiz Nature UX 3.0 ：

TouchWiz Nature UX 3.0 于 2014 年发布，基于 Android 4.4 KitKat。最初预装在 GALAXY S5、GALAXY K Zoom、GALAXY Note Pro 12.2、GALAXY Alpha 上。

饱受争议的 GALAXY S5

TouchWiz Nature UX 3.0 图标更加扁平化，重新设计并优化了主屏幕、下拉通知中心、设置菜单的 UI，通过大图标的形式突出内容，减少混乱。新增超级省电模式，可通过使屏幕切换为黑白模式，限制 CPU 主频和可使用的应用程序数量，以及关闭 Wi-Fi 和 Bluetooth 等功能来大大延长电池使用时间。

在一些 RAM 小于 1 GB 的入门机型上，例如 Samsung GALAXY Trend 2 Lite，GALAXY J1 Ace 和 GALAXY V Plus，搭载了 TouchWiz Nature UX 3.0 的简化版本，称为 “ TouchWiz Essence UX”。





TouchWiz Nature UX 3.5：

这个版本是 TouchWiz Nature UX 3.0 的小修小补版本，基于 Android 4.4 KitKat，于 2014 年推出。预装在 GALAXY Note 4，GALAXY Note Edge 和 GALAXY A 系列（2015）系列上。

“用心对话” 三星 GALAXY Note 4

此版本的主要更新是微调了 UI，部分系统界面开始以白色为主色调（之前为黑色），比如设置应用。设置应用内进行重新排版。重新设计了锁屏界面和桌面时钟小组件。相机应用进行了简化，新增对焦和曝光的锁定功能。





TouchWiz Nature UX 4.0：

该版本基于 Android 5.0.1 Lollipop ，于 2015 年发布。适用于 GALAXY S4、GALAXY S5、GALAXY Note 3、GALAXY Note 4 和其他 2015 年前发布的智能设备。此版本的 TouchWiz 的 UI 基于 TouchWiz Nature UX 3.5 修改，采用了谷歌安卓 5.0 的 Material Design 设计，采用卡片化设计，UI 配色更加鲜艳。例如通知面板和快捷面板下拉菜单，仅作为一张卡片而不再是全屏幕覆盖。系统彻底放弃了黑色背景，采用了白色明亮的主色调，设置界面类似于 TouchWiz Nature UX 3.5 的样式。一直以来 TouchWiz 就是以黑色和暗色调为主，这是因为三星使用 的 Super AMOLED 屏幕特性决定。这样做可以降低屏幕功耗，减少电池消耗，同时延缓屏幕的衰老。因为三星与 Google 达成专利许可协议，谷歌要求 TouchWiz 界面要更严格地遵循 “Material Design” Android 的设计。因此，三星放弃了之前的 UI 设计。









注意：在更新安卓 6.0 版本后，GALAXY Note 4 GALAXY S5 等 2015 年之前的设备，仍旧搭载 TouchWiz Nature UX 4.0，并未搭载 TouchWiz 6.0。仅仅更新了 TouchWiz 5.0 的图标和 Touchwiz 6.0 的少部分功能。

五、瘦身蜕变的开始：由 GALAXY 到 Galaxy

TouchWiz 5.0：

该版本于 2015 年发布，基于 Android 5.0.2-5.1.1 Lollipop， 2015 年前发布的设备并未更新此 UI 如 GALAXY S5、GALAXY Note4、GALAXY S4、GALAXY Note 3），其主要针对 Galaxy S6、Galaxy Note5 等 2015 年以后发布的设备。此次更新精简了用户界面，精简了大部分无用功能，并对用户界面稍作更改。

蜕变的一代 ——Galaxy S6

2015 年 9 月，针对 Galaxy Note 5 和 Galaxy S6 Edge+ 发行了新版本的 TouchWiz 5.0 。新版本具有更新的图标，采用统一的图标蒙版。

蜕变的一代 ——Galaxy Note5













TouchWiz 6.0：

TouchWiz 6.0 于 2016 年 2 月正式推送，基于 Android 6.0 Marshmallow，最初搭载设备为 Galaxy S7、Galaxy S7 Edge。

它具有全新的下拉通知中心和控制面板配色，将原来的蓝色和绿色调为白色。锁定屏幕的时钟更改为居中显示，提供了在锁定屏幕上自定义快捷方式的功能。图标更加扁平化，消除了以前的图标阴影。在此版本上，三星还增加了更改显示密度（PPI）设置的功能，只支持 S7 以上设备。TouchWiz 6.0 还包括 Google 在 Android 上的新增功能：Doze 和 App Standby 以提高电池性能，以及 “权限控制” 以限制授予特定应用程序的权限。









TouchWiz Grace UX（TouchWiz 7.0）：

TouchWiz Grace UX 基于 Android 6.0 Marshmallow，Galaxy Note7 最初搭载，并以该机型的开发代号命名”Grace“。

Note 系列的转折 Galaxy Note7

一些老设备也获得了此 UI，例如 Galaxy Note5（New UX），另外 Samsung Experience 8.0，UI 也是基于 TouchWiz Grace UX，因此 SE8.0 也可以称为 Grace UX。Grace UX 的 UI 更加简洁，扁平，并大量留白。TouchWiz Grace UX 新增安全文件夹功能、显示分辨率更改、防蓝光等大量新功能。笔者认为，从 Grace UX 开始，三星的 UI 逐渐摆脱了丑的帽子。









以上便是 TouchWiz 篇的全部内容，TouchWiz 贯穿了三星在中国市场由主流到衰落的全过程。在 TouchWiz 后，三星开始大刀阔斧的改进自家的系统，想要摆脱自家系统臃肿、丑陋的帽子。经历了 Samsung Experience，这两年的 One UI 越来越成熟。然而因为中国市场的极低占有率，导致三星系统的口碑在中国市场，几乎也没有多少改观。

之后的这些故事，笔者将在 Samsung Experience 篇和 One UI 篇详细介绍。