工信部：将研究制定 App 个人信息保护暂行规定

IT之家12月24日消息 据国务院新闻办网站，针对 “用户已经被违法违规搜集的个人信息、被侵犯的用户权益，工信部是否还会采取补救措施，是否会监督互联网企业对此作出处理”的问题，工业和信息化部新闻发言人、信息通信发展司司长闻库表示，下一步，工业和信息化部将研究制定 App 个人信息保护暂行规定，继续推动行业标准的制定，完善 App 检测技术平台系统功能，持续开展 App 侵害用户权益专项整治。

IT之家了解到，闻库指出，工业和信息化部今年以来，持续开展移动应用程序（App）侵害用户权益专项整治行动，深化用户个人信息保护工作，可以说是取得了明显成效。

第一，纵深推进 App 侵害用户权益专项整治行动。连续两年组织开展专项整治行动，发布了《关于开展纵深推进 App 侵害用户权益专项整治行动的通知》等规范要求，针对用户反映比较强烈的 App 侵害用户权益的四方面十类问题进行了重点整治。截止到目前，已经对 52 万款 App 进行了技术检测工作，发现了一批有问题的 App，责令 1571 款违规 App 进行整改，公开通报了 500 款，对整改不到位的及拒不整改的直接下架，涉及 120 款。

第二，发布 App 个人信息保护的系列标准。App 合不合规，标准说了算，工业和信息化部组织中国信通院、电信终端产业协会以及 30 多家终端厂商、互联网企业，有针对性的制定了《App 用户权益保护测评规范》，一共 10 项标准。对于广大用户特别关心的 “最小必要”等收集使用用户个人信息的原则，制定了《App 收集使用用户个人信息最小必要评估规范》8 项系列标准。标准的发布凝聚了产业的智慧，汇聚了企业的力量，为企业的合法经营划出了一个非常明确的标准。所以，这些规范要求可以说是在如何保护上制定了一些非常清晰的操作规范。

第三，召开全国 App 个人信息保护监管会。11 月 27 日，工业和信息化部专门组织召开全国 App 个人信息保护监管会，会上专门通报了重点企业存在的重点问题，会上苏宁、蚂蚁、爱奇艺、360、小米、新浪、快手、哔哩哔哩、滴滴、阿里、百 度等 11 家互联网企业代表的主要负责人向社会公开作出了承诺。会议也引起了社会高度重视，通过这次一系列的行动，行业企业表示要树立个人信息保护高压红线的意识。

第四，组织建设全国 App 技术检测平台。刚才说了互联网企业进行了表态，互联网企业表态很重要，技术检测手段是很好、很重要的技术保障，要充分发挥技术手段的优势，运用人工智能、大数据等新技术、新手段调动产业优势力量，组建全国 App 技术检测平台。目前，全国 App 技术检测平台的检测能力已经达到了月均 8 万款进行检测。