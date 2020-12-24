OPPO Reno5 Pro + 正式发布：旗舰 IMX766 传感器，首发量产电致变色技术，3999 元起

IT之家 12 月 24 日消息 本月 10 号 OPPO 正式推出了 Reno5 系列新机，先期发布的包含 Reno5、Reno5 Pro 两个版本，今天下午 Reno 又为我们带来了 “超大杯”OPPO Reno5 Pro+，主打影像和游戏功能。

OPPO Reno5 Pro + 搭载了后置四摄组合：5000 万像素的 IMX766 主摄，1600W 像素广角镜头、1300W 像素 5 倍混合光变长焦镜头、200W 像素微距镜头。其中与索尼联合开发旗舰传感器 IMX766，拥有 1/1.56 英寸大底，单 1.0μm 大像素，搭配自研月光夜景视频算法，进光量对比 IMX586 提升 63.8%，视频拍摄更亮更清晰。

OPPO Reno5 Pro + 支持 DOL-HDR 数字重叠高动态范围技术，视频拍摄动态范围和画质皆提升 200%，有效缓解运动拖影现象；加上 Live HDR 视频算法，视频录制所见即所得。OPPO Reno5 Pro + 还支持全像素全向对焦技术，独特的 2x2 像素结构，对焦更快更准；支持视频锁定追焦，自动锁定动静拍摄主体，实时预判运动趋势，追焦更稳。

OPPO Reno5 Pro + 在游戏方面也有亮点，OPPO 联合和平精英 PEL 联赛 4AM 战队的明星选手 33，通过记录他在比赛中跟手度和灵敏度的调节，定制专属手感；OPPO Reno5 Pro + 支持 90Hz 高帧率，画面更顺滑；消息通知秒变游戏弹幕，沉浸感更强；不同枪械搭配不同 4D 振感，氛围感更强；灵敏度、跟手度五档调节，操纵感更强；击杀、装备等数据游戏战报一目了然，趣味感更强。

此外，在即将开始的 2021 年的 LPL 赛事中，OPPO Reno5 Pro+ 将正式成为英雄联盟职业联赛指定手机。

其它配置方面，OPPO Reno5 Pro + 搭载高通骁龙 865 双模 5G 处理器，最高 12GB+256GB，6.5 英寸 90Hz 刷新率高感曲面屏，搭载 VC 立体液冷散热系统，4500mAh 大电池，支持 65W 超级闪充。支持 Hyper Boost 4.0 全新 GPA-AI 变频技术，调度更加精准快速。手机薄约 7.99mm，轻约 184g，提供星河入梦和浮光夜影两种配色。

此外，OPPO 还与艺术家 Joshua Vides 联名，推出 Reno5 Pro+ 艺术家限定版，把超现实的二次元风格，以及「Expect the Unexpected」（想所未想）的设计理念，融入到手机当中。此外，该机的后壳还采用了电致变色技术，可通过敲击实现变色。这也是业内首款搭载电致变色技术的量产手机，咚咚敲击两下，就能在一台手机上实现两个颜色的变化。OPPO称拥有100多项专利，0.15mm超薄膜片，3万次变色寿命。

IT之家了解到，售价方面，OPPO Reno5 Pro + 手机 8+128GB 售价 3999 元，12+256GB 版售价 4499 元，发布会后开启预约，12 月 29 日正式开售。Reno5 Pro+ 艺术家限定版（12+256GB）售价 4499 元，1 月 18 日开启预订，1 月 22 日正式开售。