ROG 上架白色特别版 STRIX RTX 3090 显卡，售价 16999 元

IT之家 12 月 23 日消息 华硕现已上架白色特别版的 ROG-STRIX 3090 和 3080 显卡，售价分别为 16999 元和 7999 元。

IT之家了解到，该系列 RTX 3090 和 3080 为限量版，采用了纯白配色。

华硕 ROG STRIX GeForceRTX 30 系列显卡外观采用了新一代的设计理念，拥有更前卫的设计感。显卡的表面纹理细腻而有质感，还搭载了神光同步灯效。安装在 GPU 前端的 RGB 灯光令显卡比上一代更加闪耀，玩家还可通过软件控制 RGB 灯光。

ROG STRIX GeForceRTX 30 系列显卡散热系统也被重新设计，官方称能够完美应对 NVIDIA Ampere 架构 GPU 的散热需求。首先，散热器被提升为 2.9 插槽设计，相较于上代产品拥有更多的散热空间，且所有散热片均通过热管连接至 MaxContact 散热器，以提供更出色的散热效果。其次，还优化了 Max Contact 镜面直触散热技术，使用更为平坦的抛光散热器表面制造工艺，从而提高微观水平的平滑度。

ROG STRIX GeForceRTX 30 系列显卡采用了三风扇散热设计专业的轴流风扇，利用密封圈来增加风力压强，除此以外，为了结合更大面积的散热器轴流风扇也进行了全面升级，三只风扇的叶片数均有增加，中央风扇为 13 个风扇叶片，辅助风扇为 11 个风扇叶片，同时，两侧的风扇采用更薄的密封圈使得两侧的风扇能够横向吸入更多空气而不会干扰中间风扇的气流，中央风扇拥有更宽的密封圈提供更强的风力压强直接吹到 GPU 散热器上。