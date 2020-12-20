Sonnet 发布 eGPU 显卡扩展盒，采用雷电 3 接口，电源功率 750W

IT之家12月20日消息 国外厂商 Sonnet 近日发布了 eGPU Breakaway Box 750/750ex 外接显卡扩展盒，可以搭配苹果电脑以及轻薄 Windows 笔记本，外接高性能独立显卡满足专业用途。两款外接显卡盒的差别仅在于扩展接口的多少，其它规格相同。扩展盒支持 AMD RX Vega 64、Radeon Pro WX 8200/9100 等专业图形显卡，以及英伟达的大多数显卡。需要注意的是，英伟达的显卡由于没有驱动支持，因此不能运行在苹果 macOS 设备上。此外，该系统同样支持采用 PCIe 插槽的其它设备。

Sonnet eGPU Breakaway Box 750系统均配备有高达 750W 的电源，机箱提供 2×8pin 供电，同时搭载有温控风扇来保证运行的稳定性。系统支持为显卡提供 375W 的持续供电以及峰值 475W 的供电。显卡接口为 PCIe 3.0 x16，与电脑连接的雷电 3 接口带宽为 40Gbps。包装内附赠一条 0.7 米长度的雷电 3 线缆，可以为笔记本电脑提供最高 100W 的供电。

eGPU Breakaway Box 750ex 的接口相比普通版多了 4 个 USB 3.2 Gen1 接口，以及一个千兆 RJ-45 网线接口。但是使用雷电 3 线缆为笔记本供电时，最大功率由 100W 降至 85W。

根据官方提供的测试数据，苹果 MacBook Pro 在搭配安装有 AMD Radeon Pro 专业显卡的扩展盒时，Adobe Premiere Pro 输出速度提高了将近 4 倍，达芬奇软件的性能也提高了大约 3~7 倍。同时专业 3D 制作软件 Maya、Cinema 4D 的渲染速度也提高了数倍。

IT之家了解到，eGPU Breakaway Box 750 售价 299.99 美元，约合人民币 1960 元；eGPU Breakaway Box 750ex 将于 2021 年 1 月初上市，价格为 349.99 美元，约合人民币 2287 元。