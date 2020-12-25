【IT之家开箱】酷冷至尊 ML360 Sub-Zero 水冷图赏：兼容 Intel Cryo 技术

IT之家12月25日消息 著名散热器大厂酷冷至尊（CoolerMaster）近期联合 Intel 官方合作推出了一款 ML360 Sub-Zero 水冷散热器，是酷冷至尊首款 TEC 一体水冷并且兼容 Intel Cryo 技术，能够达到低于环境温度的散热器。

现在IT之家也拿到了一款 ML360 Sub-Zero，现在为大家带来开箱图赏。从外表来看，这款水冷似乎平平无奇，但它主要的长处都在 “里子”中。

这款散热器是 LGA 1200 接口的散热器，TDP 可达 250W，4-Pin 设计，风扇噪音值仅有 8~26 dBA，采用酷冷至尊第二代 DIY 水冷腔带走热量。

此外，这款散热器水冷头内置热电学技术（ TEC ）和传感器，采用 360mm 水排，支持 Intel Cryo 低温冷却技术，可根据用户的特定需求实现散热客制化。

当然，这款联名的水冷散热器最主要的卖点在于兼容英特尔 CRYO 散热技术。

区别于传统的散热技术，Cryo 结合了半导体散热技术，搭配智能控制软件，硬件及传感器侦测技术，实时检测芯片工作温度及环境温湿度，动态调整散热器工作状态，能够让处理器在低温的状态下达到更高的频率。

细节图赏：

酷冷至尊将于 2020 年 12 月 28 日在京东首发上市，推出 ML360 Sub-Zero 水冷散热器，售价 3299 元。