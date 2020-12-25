马斯克想在火星建立国家，律师称麻烦不小

人类首次踏上火星的时刻越来越近。美国宇航局（NASA）预测，地球和火星之间 2.25 亿公里的距离将在未来 20 年内被突破。然而，对于许多人来说，仅仅在火星上建立永久基地还不够，还需要考虑如何治理它，并让其发挥积极作用。

美国太空探索技术公司 SpaceX 首席执行官埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)就是规划人类未来在外星球上如何生活的人之一，他的终极梦想就是在火星上建立永久人类基地，但在那里建立独立国家将面临巨大的法律挑战。

在 SpaceX 公布的 “星链”（Starlink）卫星互联网服务用户协议中，我们初步了解了马斯克设想的未来火星社会。

服务条款中写道：“对于在火星上提供的服务，通过星际飞船或其他殖民航天器运送到火星的服务，各方应承认火星是个自由星球，任何地球政府都没有权力宣布对火星拥有主权或其他权力。因此，在火星出现争端时，将通过建立在‘诚信基础’上的自治原则解决。”

马斯克此前曾考虑过这样的未来政府会是什么样子。在 2018 年 SXSW 大会期间，马斯克告诉观众：“最有可能的是，火星政府将采取直接民主形式组建，人们直接对问题进行投票，而不是通过代议制政府做决定。我认为这可能会更好，因为直接民主与代议制民主相比，发生腐败的可能性大大降低。”

然而，律师们对 SpaceX 建立独立火星国家的能力表示怀疑。事实上，许多人认为，SpaceX 在其星链用户协议中的规定与多年来签署的太空条约并没有太大的不同。

霍根 · 洛弗尔斯 (Hogan Lovells)律师事务所的兰迪 · 西格尔 (Randy Sgar)说：“所有太空条约都认为，地球上的所有人都有同样的权利和责任，让太空成为我们所有人都能分享的东西。”例如，2020 年的《阿耳忒弥斯协定》（Artemis accords）规定：“任何国家都不能以宣布拥有主权、使用或占领，抑或是任何其他方式占用太空。”

西格尔说，马斯克可能已经在火星国家建设方面迈出了一小步。他说：“马斯克可能在试图为制定独立的火星宪法奠定基础，就像他在电动汽车和可重复使用运载火箭上所做的那样。有没有先例或可执行性？我的答案显然是否定的，但如果你说得够多，人们可能会转变看法。”

美国内布拉斯加法学院的太空法专家弗朗斯 · 冯德丹克 (Frans Von Der Dunk)从更现实的角度讨论了这个问题。他指出，我们可能还需要很多年才能登上火星，更不用说考虑在那里建立国家了。

冯德丹克表示：“我们必须尊重真正的科学家，他们中的许多人认为登上火星还需要十年时间，其他人认为可能会需要 100 年乃至更长时间。但在我看来，在这两个时间段之间的某年最有可能。不过由于星际通信困难，火星可能很快会寻求自我监管。”